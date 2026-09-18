『ウォーキング・デッド』『ストレンジャー・シングス』から映画界へ！今推すべき若きスター3人の魅力に迫る

圧倒的なビジュアルと確かな演技力で、世界中の映画ファンやクリエイターを魅了しているハリウッドの若手スターたち。映画界では今、大作映画のメインキャストに若き才能が次々と抜擢され、大きなムーブメントを起こしている。そこで今回は、ドラマで話題になったことから急成長すると、2026年の今まさにスクリーンの中心で輝きを放っており、今後の映画界を担うであろう精鋭3人--ジェイコブ・エロルディ、オースティン・エイブラムス、ジョセフ・クイン--をピックアップ。彼らがハリウッドで引く手あまたなのは一体なぜなのか。“今絶対に推すべき”注目俳優の魅力と、その最新作の見どころに迫る。

次期ボンド候補！圧倒的オーラと繊細な表現力で巨匠も虜にするジェイコブ・エロルディ

身長190cmを超える恵まれたスタイルと甘いマスクが魅力のジェイコブ・エロルディ。2019年に始まるやすぐさま社会現象を巻き起こした青春ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』でブレイクを果たすと、エメラルド・フェネル監督の『Saltburn』やソフィア・コッポラ監督の『プリシラ』などの話題作に次々と出演。各作品で強烈な印象を残し、瞬く間に気鋭の監督たちから愛される存在へと急成長を遂げた。さらに、2026年にはシャネルのグローバルアンバサダーに大抜擢。映画界にとどまらずファッション界でも絶対的なカリスマ性を発揮している。圧倒的な華と若手離れした演技力を併せ持ち、現在は次期ジェームズ・ボンドの最有力候補としても世界中から熱い視線を集めている。そんな彼の最新作が、現在公開中の映画『ラスト・サバイバー』だ。

『エイリアン』や『ブレードランナー』で知られる世界的巨匠リドリー・スコットがメガホンを取った『ラスト・サバイバー』。舞台となるのは、謎のパンデミックで人口の90％が死滅し、人間性を失った者たちが奪い合い殺し合う荒廃した世界。ジェイコブはこの作品で、愛犬と亡き妻の記憶だけを拠り所に絶望の淵を生きる主人公ヒッグを繊細に表現。撮影現場では、監督のほか、共演のジョシュ・ブローリンやマーガレット・クアリーをも魅了する抜群の演技力を見せつけた。映画が公開されると、SNS上では「とにかくジェイコブ・エロルディが美しすぎる」「マジくっそイケメンでずっとメロい」「先の見えないストーリーにジェイコブ・エロルディの魅力と演技が光っていた」「繊細な内面を表情で饒舌に語る演技に思わず涙が」などと称賛の声が相次いだ。スクリーン上で、次世代のトップスターたる所以を堂々と示した彼が魅せる、美しくも心揺さぶる物語は必見だ。

前代未聞の“クジラの体内からの脱出”に挑む！どんな役にもハマるカメレオン俳優オースティン・エイブラムス

大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』や『ユーフォリア／EUPHORIA』で存在感を発揮し、2020年にNetflixのロマコメドラマ『ダッシュ＆リリー』に主演して世界的ブレイクを果たしたオースティン・エイブラムス。派手なキャラクターから繊細な青年まで自由自在に演じ分け、作品ごとにまったく異なる顔を見せる“カメレオン俳優”として、ハリウッドで着実にキャリアを重ねている。純粋な演技力と内に秘めたエネルギッシュな魅力で映画ファンやクリエイターを魅了し続ける彼が満を持して主演を務める最新作が、10月16日（金）公開の映画『クジラに落ちた男』だ。

ピューリッツァー賞受賞作家ダニエル・クラウスによる全米絶賛の傑作ベストセラー小説を実写化した同作は、巨大なマッコウクジラに丸呑みされた青年ジェイの極限状態の脱出劇を描く、誰も見たことがない脱出サバイバル。オースティンは、憎かった亡き父の遺骨を探しに海へ潜るも、クジラに丸呑みされてしまう主人公を体当たりで熱演。酸素残量わずか1時間という絶体絶命の暗闇の中、かつて父に厳しく叩き込まれた教えを胸に、生き残るためにもがく青年の恐怖と生への執着を生々しく体現している。先日日本では、同作のフッテージ映像を4DXでいち早く体験できるイベントが開催され、参加者たちからは「クジラに丸呑みされるシーンの迫力が凄まじい」「席にしがみつくのが精一杯」と驚きと興奮の声が殺到した。カメレオン俳優オースティンが極限状態からの脱出を図る男をどのように演じるのか。彼が全身全霊で挑む、息をのむ極限サバイバルをぜひ劇場で目撃してほしい。

マーベル最新作にも参戦！将来が約束された旬の男ジョセフ・クイン

2022年、Netflixのメガヒットドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のエディ・マンソン役で一夜にして世界的な大ブレイクを果たしたジョセフ・クイン。圧倒的なカリスマ性と等身大の魅力で世界中のファンを魅了した彼は、同年ディオールのグローバルアンバサダーにも抜擢された。その後、『クワイエット・プレイス：DAY1』やリドリー・スコット監督の『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』といった話題作へ相次いで出演。昨年にはついに、スターの登竜門とも言える、マーベル・スタジオ作品にも初参戦！ 『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』でメインキャラクターの一人、ジョニー・ストーム／ヒューマン・トーチを熱演した。まさにハリウッドの最前線を駆け上がっている最旬トップスターだが、そんなジョセフの最新作が、12月18日（金）に公開を迎えるマーベル・スタジオ最新作『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』だ。

世界中の映画ファンが熱狂するマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の新たな集大成となる『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』でジョセフは、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』に続き未曾有の危機に立ち向かうヒーローのジョニー・ストーム／ヒューマン・トーチ役で、アベンジャーズ本格参戦を果たす。彼がクリエイターやファンから支持される最大の理由は、過酷な状況下に置かれたキャラクターの人間くささを、エモーショナルに表現できる抜群の演技力を持っている点。最新作、大作の重圧を物ともせず、巨大な脅威を前にしたヒーローとしての葛藤や仲間との絆をリアルかつ繊細に体現してくれるに違いない！ 過酷な戦いの中で、次世代のトップスターがどのような人間ドラマを魅せてくれるのか。彼が全身全霊で挑む渾身の熱演を、ぜひ劇場で目撃してほしい。

『ラスト・サバイバー』は大ヒット上映中！ 『クジラに落ちた男』は10月16日（金）より、『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』は12月18日（金）より全国劇場にて公開。







（海外ドラマNAVI）

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