エミー賞で13冠！ディズニープラス配信作品受賞結果まとめ

2026年9月5日、6日、14日（現地時間）の3日間かけてアメリカ・ロサンゼルスにて行われた、“テレビ界のアカデミー賞”と称される第78回エミー賞授賞式。人気ドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』をはじめとしたディズニープラスで配信中の作品が計13部門で受賞を果たした。

『一流シェフのファミリーレストラン』や『パラダイス』が受賞

これまでエミー賞21冠、ゴールデン・グローブ賞5冠と数多くの賞を獲得してきた『一流シェフのファミリーレストラン』は、今回対象となったシーズン4で、レストランコンサルタントのアルバートを演じ、昨年12月に亡くなった監督・俳優のロブ・ライナーが、コメディシリーズ部門ゲスト男優賞（Outstanding Guest Actor In A Comedy Series）を受賞。

ドラマシリーズ部門では、大統領暗殺の疑いをかけられた主人公が陰謀に立ち向かうクライムサスペンス『パラダイス』シーズン2のシェイリーン・ウッドリーがゲスト女優賞（Outstanding Guest Actress In A Drama Series）を受賞。主人公のザビエル（スターリング・K・ブラウン）が出会う、元医学生という経歴を生かしてタフに生きるキャラクター、アニーに扮していた。

ヒットメイカーのライアン・マーフィーが新たに手掛けたアメリカの“ロイヤルファミリー”こと、ジョン・F・ケネディ・Jrと妻キャロリン・ベセットの激動の愛と光影を、ポール・アンソニー・ケリー＆サラ・ピジョンを主演に迎えて描いた話題作『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』は、リミテッドシリーズ／テレビムービー部門キャスティング賞（Outstanding casting For a Limited or Anthology Series or Movie）を受賞。

さらに、黒澤明作品や日本神話・文化から多くのインスピレーションを受けて生まれた『スター・ウォーズ』を題材に、日本のアニメーションスタジオが独自の視点と発想で新たな物語を描く短編アンソロジーシリーズの第3弾となる『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3より、漫画家でイラストレーターの岡崎能士がアニメーション部門個人功績賞（Outstanding Individual Achievement in Animation）に輝いた。

そのほかには、人気シリーズ『マペット・ショー』の50周年記念特別エピソードとして、セス・ローゲンやサブリナ・カーペンターがゲスト出演した新たなエピソードが4冠。ナショナル ジオグラフィック制作で“海中の生息環境”に迫る『オーシャン with デビッド・アッテンボロー』が2部門で受賞。そして、マーベルによるアニメシリーズ『アイズ・オブ・ワカンダ』、ともに有名俳優が出演するドキュメンタリーの『スタンリー・トゥッチのイタリア料理に恋して』と『ようこそレクサムへ』がそれぞれ1部門を獲得した。

こうしたエミー賞受賞作を含め、名作・話題作・注目作が勢揃いのディズニープラスで優れたドラマを味わってみては？

第78回エミー賞受賞一覧（ディズニープラス配信中作品）

『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン4

●コメディシリーズ部門ゲスト男優賞（ロブ・ライナー）

（Outstanding Guest Actor In A Comedy Series / Rob Reiner）

『パラダイス』シーズン2

●ドラマシリーズ部門ゲスト女優賞（シェイリーン・ウッドリー）

（Outstanding Guest Actress In A Drama Series / Shailene Woodley）

『マペット・ショー』

●バラエティ部門スペシャル番組賞（録画）

（Outstanding Special (pre-recorded)）

●バラエティ部門脚本賞

（Outstanding Writing For A Variety Special）

●バラエティ部門美術賞

（Outstanding Production Design For A Variety Show）

●バラエティ部門編集賞

（Outstanding Picture Editing For Variety Programming）

『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3「The Duel: Payback」

●アニメーション部門個人功績賞 キャラクターデザイン（岡崎能士）

（Outstanding Individual Achievement in Animation “The Duel: Payback” Character Design / Takashi Okazaki）

『アイズ・オブ・ワカンダ』

●アニメーション部門 個人功績賞 キャラクターデザイン（ウゾマ・ダンクウ）

（Outstanding Individual Achievement in Animation Character Design / Uzoma Dunkwu）

『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』

●リミテッドシリーズ／テレビムービー部門キャスティング賞

（Outstanding casting For a Limited or Anthology Series or Movie）

『オーシャン with デビッド・アッテンボロー』

●ノンフィクション部門撮影技術賞

（Outstanding Cinematography for A Nonfiction Program）

●ノンフィクション／リアリティ部門音響編集賞

（Outstanding Sound Editing for A Nonfiction or Reality Program）

『スタンリー・トゥッチのイタリア料理に恋して』

●ノンフィクションシリーズ部門特別番組賞

（Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special）

『ようこそレクサムへ』シーズン4

●リアリティ部門音響賞

（Outstanding Sound Mixing for A Reality Program）

上記の受賞作はすべてDisney+ (ディズニープラス)で配信中。（海外ドラマNAVI）

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