『コナン』史上最大級オールスター16人のビジュアル＆PV公開 「30号殺人事件」主題歌は倉木麻衣「ハレルヤ」
「全員出動PV」でそれぞれの登場人物の活躍も
放送30周年を迎えたテレビアニメ『名探偵コナン』の2時間スペシャル「名探偵コナン 30号殺人事件」が、25日午後9時から日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送される。このほど、メインビジュアルと「全員出動PV」が公開され、主題歌を倉木麻衣が担当することが発表された。
【画像】この人も登場！公開されたコナンSP「全員出動」PV場面カット
メインビジュアルには、赤を基調とした背景に江戸川コナンをはじめ、劇中で活躍する16人が集結。「全員、出動。」のコピーとともに、コナン史上最大級のオールスターキャストで事件に挑む姿が描かれている。「全員出動PV」では、それぞれの登場人物の活躍を垣間見ることができる。
「30号殺人事件」は、アニメ放送30周年を記念して放送されるもの。新紙幣偽造に端を発する殺人事件という国家の危機にコナンたちが挑む。
『東都タワー』がデザインされた新一万円札が発行され世間が賑わうなか、コナンと少年探偵団、阿笠博士と蘭と園子は日本紙幣印刷局の長野工場を訪れる。一方、警視庁では殺人事件の現場からニセ札が見つかり、捜査本部を設置。ニセ札流通という前代未聞の報道で世間が混乱するなか、コナンと平次はニセ札が印刷されたとみられる大阪へ向かうストーリーが描かれる。
主題歌は、倉木が同作のために書き下ろした新曲「ハレルヤ」に決定した。倉木が『名探偵コナン』の楽曲を担当するのは、同曲で29曲目となる。
倉木は「愛と感謝を込めて、コナンに対する熱い想いをぶつけてみました！」とコメント。「私も名探偵コナンの世界の一部になれるように、愛から生まれた『ハレルヤ』という光が届いたらうれしいです」と願いを込めた。同曲は放送当日の25日に配信リリースされる。
翌26日（毎週土曜 後6：00）からは、原作コミック第106巻に収録された大阪編「茜色の千秋楽」を3週連続で放送。浪速ハルカスで和葉への告白を決意した平次が、劇場関係者を襲う連続殺人事件に挑む。
放送30周年を迎えたテレビアニメ『名探偵コナン』の2時間スペシャル「名探偵コナン 30号殺人事件」が、25日午後9時から日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送される。このほど、メインビジュアルと「全員出動PV」が公開され、主題歌を倉木麻衣が担当することが発表された。
【画像】この人も登場！公開されたコナンSP「全員出動」PV場面カット
メインビジュアルには、赤を基調とした背景に江戸川コナンをはじめ、劇中で活躍する16人が集結。「全員、出動。」のコピーとともに、コナン史上最大級のオールスターキャストで事件に挑む姿が描かれている。「全員出動PV」では、それぞれの登場人物の活躍を垣間見ることができる。
『東都タワー』がデザインされた新一万円札が発行され世間が賑わうなか、コナンと少年探偵団、阿笠博士と蘭と園子は日本紙幣印刷局の長野工場を訪れる。一方、警視庁では殺人事件の現場からニセ札が見つかり、捜査本部を設置。ニセ札流通という前代未聞の報道で世間が混乱するなか、コナンと平次はニセ札が印刷されたとみられる大阪へ向かうストーリーが描かれる。
主題歌は、倉木が同作のために書き下ろした新曲「ハレルヤ」に決定した。倉木が『名探偵コナン』の楽曲を担当するのは、同曲で29曲目となる。
倉木は「愛と感謝を込めて、コナンに対する熱い想いをぶつけてみました！」とコメント。「私も名探偵コナンの世界の一部になれるように、愛から生まれた『ハレルヤ』という光が届いたらうれしいです」と願いを込めた。同曲は放送当日の25日に配信リリースされる。
翌26日（毎週土曜 後6：00）からは、原作コミック第106巻に収録された大阪編「茜色の千秋楽」を3週連続で放送。浪速ハルカスで和葉への告白を決意した平次が、劇場関係者を襲う連続殺人事件に挑む。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優