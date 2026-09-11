独メディア報道

ドイツのサッカー地域リーグで選手がジャッジに不満を示し、レフェリーを投げ飛ばす前代未聞の事態が発生。その一部始終を収めた動画が拡散され、海外では驚きの反応が広がっている。

ハプニングが起きたのは、地域リーグのジーゲナーSC対SVゼツッエンの一戦。後半アディショナルタイム、ジーゲナーの選手が判定に不服を示し、審判に詰め寄った。一度立ち去ろうとしたが、レッドカードを提示されると激高。審判にタックルし、腰を掴み持ち上げて背中を向けたまま地面に投げつけた。現場は騒然となった。

ドイツのテレビ局「RTL」のスポーツ専門インスタグラムは映像内に「地域リーグで審判に野蛮行為」と字幕で綴り動画を公開。コメント欄には驚きの反応や批判の声が相次いでいる。

「永久追放以外の処分はありえない。二度とプレーさせるな」

「ヤバすぎるだろ！永久追放で」

「永久追放しかないでしょ。加えて罰金刑も」

「誰も審判をやりたがらないのも納得。ピッチで誰よりも気の毒な人たちだよ」

「これをサッカー選手というのはムリ」

「懲役5年で」

「この前まで練習してたであろう格闘技ジムに追い返せ」

「ずっと謹慎しとけ」

「生涯停止処分で。ありえない」

「二度とピッチに立つな」

この暴力行為が警察沙汰に発展。ドイツ公共放送「ARD」によると審判は軽傷を負い、選手を告訴したといい、「ジーゲンの警察は選手に対する捜査を開始」「有罪となった場合は少なくとも罰金刑、場合によっては最長5年の懲役が科される」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）