自動車を運転している最中に交通違反で制止された際や、街頭で職務質問を受けた際、警察官から必ずと言っていいほど求められるのが「運転免許証の提示」です。

ドライバーにとっては見慣れた手続きのように感じられますが、警察官が免許証を求める背景には明確な法的根拠があり、手渡されたカードから非常に多くの重要な情報を瞬時に読み取っています。

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運転中に警察官から免許証の提示を求められた場合、「道路交通法第95条第2項」によって、ドライバーには提示する義務が課されており、これに応じない場合は提示拒否として処罰の対象となる可能性があります。

警察官が免許証を確認する一番の目的は、目の前の人物が合法的に自動車を運転する資格を持っているかどうかの確認です。

有効期限が切れていないか、免許が停止や取消の処分中ではないか、さらには「眼鏡等」や「AT車限定」といった運転上の条件を守っているかを即座に判別しています。

免許証の券面には、一見しただけでは分からない高度な識別情報が盛り込まれています。

警察官が特に注目するポイントの一つが、下部に記載されている12桁の「免許証番号」です。

この数字はランダムに並んでいるわけではなく、規則性を持っています。

最初の2桁は最初に免許を取得した都道府県の公安委員会コードを示し、3桁目と4桁目は取得した西暦の下2桁を表しています。

そして最も特徴的なのが12桁目の末尾の数字です。この数字は免許証の「再発行回数」を示しており、紛失や破損などで再交付を受けた回数が一目で分かる仕組みになっています。

「0」であれば一度も再発行していないことを意味し、数字が増えるほど過去に紛失などを繰り返していることが読み取れます。

また、写真の顔立ちと本人の容姿を見比べる本人確認はもちろんのこと、帯の色（グリーン、ブルー、ゴールド）を見ることで、そのドライバーの過去の違反歴や事故歴の傾向をおおよそ把握することができます。

氏名や生年月日、住所の確認に加え、裏面に変更記載がないかどうかも細かくチェックされます。

さらに、警察官は提示された免許証の情報をもとに、携行している小型照会端末や本部の無線を通じて警察のデータベースへ照会を行います。

この照会作業によって、単に免許の有効性を確かめるだけでなく、車両や人物が事件に関与していないか、指名手配や行方不明者の届出が出ていないか、さらには偽造免許証ではないかといった点までリアルタイムで確認しています。

また、内蔵されているICチップ情報を読み取ることで、券面の改ざんを見破ることも可能です。

このように、警察官が提示を求める免許証は、単なる身分証明書を超えて個人の運転資格や公的な登録状況を瞬時に証明する極めて重要なツールとなっています。

日頃からルールを守った安全運転を心がけるとともに、求められた際にはスムーズに対応できるよう準備しておくことが大切です。