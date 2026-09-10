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このチャンネルでは、野球を入り口に地域の歴史や文化をわかりやすく解説しています。 新球場や球場跡地、野球と社会の関わり、そして歴史の裏側まで 現地取材や資料をもとに、“今につながるストーリー”を探訪します。 野球ファンの方も歴史好きの方も、知的な旅を一緒に楽しみましょう！ 主なテーマ ：プロ野球・高校野球の歴史と文化 ：球場跡地・野球遺産の現地解説 ：日本史・世界史・社会問題と野球の関係 ：万博・地域文化・スポーツ観光など https://www.youtube.com/@baseballAPOLLO a7401781@gmail.com https://x.com/shin_gt57