カープ観客減の理由。数字から見えてきたライト層を阻む鎖国状態
YouTubeチャンネル「アポロの野球・歴史探訪」が、動画「【危機的状況】広島東洋カープの観客数が激減…本格的にヤバい｜過去に類を見ない暗黒時代突入か」を公開した。2026年シーズンの観客動員数が大幅に減少している要因を、成績低迷や猛暑、ネット配信の課題など多角的な視点から分析し、球団の抱える構造的な問題を浮き彫りにしている。
動画では、前半戦の1試合平均観客数が2万6809人で前年同期比3.9％減となり、12球団最大の減少率を記録したことに言及。7月にはマツダスタジアムで2試合連続で観客数2万人を下回るなど、深刻な客離れが進んでいる現状を提示した。
その背景として、まず「チームへの失望」を挙げる。繰り返される夏場の大失速によるファンの「期待疲れ」や、一部選手による不祥事、主力選手の流出がファン離れを加速させたと指摘。次に、本拠地マツダスタジアムが屋外球場であるがゆえの「猛暑」の影響に触れるも、阪神戦など一部の試合では集客力を維持している点に着目する。気候の問題以上に「暑さを我慢してまで見たい試合なのか」というファンの心理が大きく影響していると推察した。
さらに、かつての「カープ女子」ブームが去った現在、新たなファン層を開拓できていない現状を問題視している。特に、他球団と比べて高額なネット配信サービスの実態や、DAZNからの離脱が県外のライト層を遠ざけており、球団が「鎖国状態」に陥っていると解説した。
日常的な商圏人口が約216万人という地方都市のハンデを背負いながらも、圧倒的な集客力を誇ってきた地域密着型の球団であるからこそ、成績が落ち込めば観客減に直結しやすいと分析。新たなファンとの接点を生み出すための抜本的な改革の必要性を訴えかけている。
動画では、前半戦の1試合平均観客数が2万6809人で前年同期比3.9％減となり、12球団最大の減少率を記録したことに言及。7月にはマツダスタジアムで2試合連続で観客数2万人を下回るなど、深刻な客離れが進んでいる現状を提示した。
その背景として、まず「チームへの失望」を挙げる。繰り返される夏場の大失速によるファンの「期待疲れ」や、一部選手による不祥事、主力選手の流出がファン離れを加速させたと指摘。次に、本拠地マツダスタジアムが屋外球場であるがゆえの「猛暑」の影響に触れるも、阪神戦など一部の試合では集客力を維持している点に着目する。気候の問題以上に「暑さを我慢してまで見たい試合なのか」というファンの心理が大きく影響していると推察した。
さらに、かつての「カープ女子」ブームが去った現在、新たなファン層を開拓できていない現状を問題視している。特に、他球団と比べて高額なネット配信サービスの実態や、DAZNからの離脱が県外のライト層を遠ざけており、球団が「鎖国状態」に陥っていると解説した。
日常的な商圏人口が約216万人という地方都市のハンデを背負いながらも、圧倒的な集客力を誇ってきた地域密着型の球団であるからこそ、成績が落ち込めば観客減に直結しやすいと分析。新たなファンとの接点を生み出すための抜本的な改革の必要性を訴えかけている。
YouTubeの動画内容
関連記事
【戦争と原爆とプロ野球】なぜ原爆投下から僅か4年で広島カープは誕生したのか
「刺殺」「死球」はなぜ生まれた？野球用語の見直しを正岡子規と中馬庚の歴史から考える
球場史YouTuberが解説。ロッテ二軍新本拠地「CO-FIELD KIMITSU」の壮大な育成・地域連携スキーム
チャンネル情報
このチャンネルでは、野球を入り口に地域の歴史や文化をわかりやすく解説しています。 新球場や球場跡地、野球と社会の関わり、そして歴史の裏側まで 現地取材や資料をもとに、“今につながるストーリー”を探訪します。 野球ファンの方も歴史好きの方も、知的な旅を一緒に楽しみましょう！ 主なテーマ ：プロ野球・高校野球の歴史と文化 ：球場跡地・野球遺産の現地解説 ：日本史・世界史・社会問題と野球の関係 ：万博・地域文化・スポーツ観光など https://www.youtube.com/@baseballAPOLLO a7401781@gmail.com https://x.com/shin_gt57
youtube.com/@baseballapollo YouTube