39歳母が「ママ業」を休んで念願の一人旅へ→宿の年配女性に言われた“ある一言”で心がズタボロに
近年は、旅館やホテルに加え、民泊やゲストハウスといった多様な宿泊形態が選択できるようになっています。
今回話を聞いたのは、「ママ業をお休みして、ゆっくりしたい」と一人でゲストハウスに泊まった女性。でも、旅先での出来事に、かえって心がズタボロになってしまったといいます。
いったい、どんな出来事があったのでしょうか。
◆念願の1人旅を計画
千葉県在住の山下心美さん（仮名・39歳）は、夫と2人の息子の4人暮らし。中学生の息子たちが夏休みを終え、長年やってみたかった1人旅に出ることになったそう。
「私が1人で旅に出たいということは、夫にも数年前から言っていたんです。なので、家族はすんなり了承してくれました。ついに、この時がきたんだという感じでしたね」
心美さんは神奈川県の湘南地区で、1週間の1人旅を計画。自分一人だし、なるべく費用を抑えようと、ゲストハウスを選んだと言います。
「実は、ゲストハウスを予約するのは初めてでした。でも若い頃、バックパッカーに憧れていたこともあって。旅先で、どんな出会いがあるんだろうとワクワクしながら予約しましたね」
◆大好きな海の見えるゲストハウスへ
湘南に着くと、心地よい海風に心が踊ります。
「私、海が好きなんです。実は結婚前に、趣味でボディーボードをしていました。海に入ることはもうないですけど、旅に出るなら海の近くと決めていました。朝日や夕日を、ゆっくり眺められたらいいなと思って。なので、海に近いゲストハウスを選びました」
心美さんは、鎌倉や江の島を散策しながら、これから始まる1週間の一人旅に胸を弾ませます。
「ゲストハウスに到着するまでは、私も気持ちがたかぶっていましたね。なんせ、久しぶりの休暇だったので」
◆ゲストハウスに到着！受付には無愛想な女性が
のんびり、ゆっくりと湘南散策をしていた心美さん。午後になり、少し日が陰ってきた頃に宿へ向かったんだそう。
「冬は日が落ちるのが早いですね。17時頃には、もう暗くなり始めていたので、慌ててチェックインに向かいました」
心美さんは地図を見ながら歩き、予約しているゲストハウスを見つけます。
「白い壁に、なんとなく無機質さを感じる建物でした。入り口はガラス張りで、扉の上半分に白いレースのカーテンがついていました」
受付は、無愛想な60代後半くらいの女性。
「最初に見たとき、なんか暗い感じの悪い人だなと思っていました。ホームページで見たときの印象と全然違って、不安感しかありませんでしたね」
今回話を聞いたのは、「ママ業をお休みして、ゆっくりしたい」と一人でゲストハウスに泊まった女性。でも、旅先での出来事に、かえって心がズタボロになってしまったといいます。
いったい、どんな出来事があったのでしょうか。
◆念願の1人旅を計画
千葉県在住の山下心美さん（仮名・39歳）は、夫と2人の息子の4人暮らし。中学生の息子たちが夏休みを終え、長年やってみたかった1人旅に出ることになったそう。
心美さんは神奈川県の湘南地区で、1週間の1人旅を計画。自分一人だし、なるべく費用を抑えようと、ゲストハウスを選んだと言います。
「実は、ゲストハウスを予約するのは初めてでした。でも若い頃、バックパッカーに憧れていたこともあって。旅先で、どんな出会いがあるんだろうとワクワクしながら予約しましたね」
◆大好きな海の見えるゲストハウスへ
湘南に着くと、心地よい海風に心が踊ります。
「私、海が好きなんです。実は結婚前に、趣味でボディーボードをしていました。海に入ることはもうないですけど、旅に出るなら海の近くと決めていました。朝日や夕日を、ゆっくり眺められたらいいなと思って。なので、海に近いゲストハウスを選びました」
心美さんは、鎌倉や江の島を散策しながら、これから始まる1週間の一人旅に胸を弾ませます。
「ゲストハウスに到着するまでは、私も気持ちがたかぶっていましたね。なんせ、久しぶりの休暇だったので」
◆ゲストハウスに到着！受付には無愛想な女性が
のんびり、ゆっくりと湘南散策をしていた心美さん。午後になり、少し日が陰ってきた頃に宿へ向かったんだそう。
「冬は日が落ちるのが早いですね。17時頃には、もう暗くなり始めていたので、慌ててチェックインに向かいました」
心美さんは地図を見ながら歩き、予約しているゲストハウスを見つけます。
「白い壁に、なんとなく無機質さを感じる建物でした。入り口はガラス張りで、扉の上半分に白いレースのカーテンがついていました」
受付は、無愛想な60代後半くらいの女性。
「最初に見たとき、なんか暗い感じの悪い人だなと思っていました。ホームページで見たときの印象と全然違って、不安感しかありませんでしたね」