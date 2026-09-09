川遊び中に「とんでもないの拾った」という驚きの報告がThreadsで2,000件以上のいいねを集める大きな反響を呼んでいる。



【写真】磨くと徐々に輝きが増してきました

投稿したのはハシビロコウ（@hashibirocou）さん。9歳の息子と二人、石川県金沢市内の川に遊びに行き、水流を少し変えようと、水深10センチほどの川底から石を陸地へ放り上げて遊んでいた時のこと。周囲の茶色い小石とは明らかに一線を画す「白く透明な塊」を発見。



四角いフォルムの縁は透き通り、中心部にはまるで結晶のようなキラキラとした輝きが閉じ込められていて、思わず持ち帰ってきたそう。石の正体について、ハシビロコウさんに聞いた。



――この石を発見した時の、率直な感想を教えてください。



ハシビロコウ：とにかく周りの石とは違って見えたので、お持ち帰りしました。川底から拾い上げたばかりの石は多少の汚れがついていたので、お風呂に浸かりながらブラシでひたすら汚れを落とし始めたんです。



擦れば擦るほど、透明感とキラキラが増してく劇的な変化を目の当たりにして、全裸のままテンションがあがってしまいました（笑）。とっくにお風呂を上がっていた息子が、いつまで経っても出てこない父親を心配して「まだその石洗ってるの？」と脱衣所からのぞき込んできた表情は、今でも忘れられません。



――綺麗になった石の正体と感想について。



ハシビロコウ：水晶、瑪瑙（めのう）、母岩の3つが合わさった石でした。この石の美しさを最大限に引き出すために、専用のライトを購入したんですよ。後ろから光を当てると、内側から溶け出すようにとても美しく光り輝くんです。普段は玄関に飾っていますが、今でもたまに息子と並んでライトを当てては、その神秘的な輝きを眺めて楽しんでいます。



――石拾いの楽しさについて。



ハシビロコウ：お金がかからず、子どもでも簡単に見つけられて、自分だけのコレクションが増えていく楽しさは格別。欠点は、なんでも綺麗だからと持ち帰るうちに、家の中で石の置き場所が本当になくなっていくこと（笑）。



◇ ◇



投稿には「お宝！」「こんなの拾えたら最高」「加工されたものより、拾ったままの鉱物の方がきれい」などの反響が集まった。お金では買えない、夏の思い出にもなった自然の輝き。ますます宝さがしが楽しくなりそうだ。



なお、石の採集が禁止されている場所や、許可が必要な場所もあるので注意が必要だ。



（よろず～ニュース特約・瀬戸ゆきほ）