孫を見送るためにアスファルトを全力疾走するおじいちゃん（じじ）の動画がSNSで話題だ。



【写真】美しすぎるフォームでお見送りダッシュ！孫への愛が伝わってきます

つかの間の帰省の最後の日。車がゆっくりと動き出し、窓の外で手を振る穏やかな見送りの風景…と思いきや、次の瞬間、バックミラーに映し出されたのは、車を追いかけて猛スピードで迫り来る「裸足のおじいちゃん」の姿。



陸上選手のように美しいフォームで、ぐんぐんスピードを増し、いつの間にかサンダルも脱げ裸足で爆走するおじいちゃんは、なんと69歳！Threadsに投稿された動画は「元気すぎる。一体何者？」と話題になり、6.4万いいねを獲得。娘であり、投稿主のMAKI（nakamorimaki0617）さんに話を聞いた。



――見送りの爆走のきかっけは？



MAKI：一番上の孫がまだ小さかった15年以上前、玄関で見送りをして普通に家に戻るかと思いきや、そのまま車の後ろを緩やかに着いてきて、気づけば横を走り出していました。孫は後部座席から窓を開けて、じじの爆走を見て大爆笑！それが本当に嬉しかったらしく、今では7人いる孫たちが遊びに来て帰る時には、ほぼ毎回走るようになりました。



――体力は一体どこから？



MAKI：昔から漁師を手伝いをしていたので、足腰が徹底的に鍛えられました。今も家庭で畑を耕したりしているので、年齢を感じさせない強靭な足腰が維持できているのだと思います。最近、孫たちがスマホで撮影するようになってからは、さらにスピードを上げて走るようになっています（笑）。



――普段のおじいちゃんはどんな方ですか。



MAKI：とにかく声が大きくて元気！カメラを向けると、三点倒立を披露してくれたり、卓球のスマッシュのマネをしたり、最近流行りの横揺れをノリノリでやってくれたりします。おじいちゃんが全力で見送ってくれるおかげで、バイバイの瞬間が寂しいものではなく、いつも明るい笑いで締めくくられます。怪我だけは気をつけてほしいですが、いつまでも続けてほしいです！



――動画がバズったことについて、ご本人の反応は？



MAKI：本人はバズったのがよほど嬉しかったようで、今度は「冬にも走るぞ！」と早くも意気込んでいます（笑）。



◇ ◇



投稿には「いい走りすぎて感動が吹っ飛んだ」「こんなの泣いちゃう」「凄すぎてAIかと思った」「孫パワーおそるべし！」などの反響が寄せられた。



最後は笑顔で、という、たくましいおじいちゃんからのエール。年末の帰省でも、見事な走りを見せてほしい。



（よろず～ニュース特約・瀬戸ゆきほ）