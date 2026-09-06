仲良しの若元春と藤ノ川、5月の対戦で裏話が…

大相撲9月場所が13日に初日を迎える。既に新番付が発表されており、新関脇の藤ノ川（伊勢ノ海）と前頭十一枚目の若元春（荒汐）が5日放送の「ジャンクSPORTS」（フジ系）で、過去に対戦した際の裏話を明かしている。

2人が対戦したのは5月場所。「千秋楽っすよね？」「千秋楽です」と、量販店のコストコで買い物をしながら仲良く当時を振り返った。どちらも負け越しが決まっていた中で迎えた一番。頭から突っ込んだ若元春に対して藤ノ川はパッと変化し、はたき込みで決着がついた。

あっという間に敗れた若元春は「その場所の最後の取組ということもあったんで、気合入って、しっかり当たっていこうと思ったら……華麗に変化されましたね」と今も納得していない様子だ。

藤ノ川は「いつもと雰囲気が違ったっす」と、当時の若元春の様子を説明する。「手つきのあれとかが全然違って……」。さらにその後、支度部屋で「次やったらかち上げてやる！」と怒り心頭の言葉をかけられたのだという。

この態度について、若元春は「ちょうど弟（若隆景）の優勝で（支度部屋の）片側に、万歳のために一門が集まっていたんです」と状況を説明。それでも内心「この野郎～このクソ新弟子が」と思っていたという。若元春は32歳、藤ノ川は21歳。年齢差もある2人だが、一たび勝負を離れれば「たぶん、仲良いっす」と楽しそうだった。



（THE ANSWER編集部）