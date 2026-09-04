なにわ男子・西畑大吾、約3年ぶり『プラスアクト』表紙に！ 哀愁感じる表情に注目
なにわ男子の西畑大吾が、9月11日発売の隔月刊誌「＋ａｃｔ．（プラスアクト）」2026年10月号（ワニブックス）の表紙とロングインタビューに登場する。
【写真】西畑大吾主演『時給三〇〇円の死神』場面カット
西畑が単独で同誌の表紙・巻頭に登場するのは約3年ぶり。
映画『時給三〇〇円の死神』で主演を務める西畑。ロングインタビューでは、「生」と「死」を描く本作への思いや、佐倉真司という人物にどのように向き合い、役をつくり上げていったのかを語っている。
撮影は一軒家を舞台に実施され、リラックスした自然体の表情を見せる一方で、どこか物寂しさを感じさせる哀愁漂う撮り下ろしカットが満載だ。
「＋ａｃｔ．（プラスアクト）」2026年10月号は、ワニブックスより9月11日発売。1210円（税込）。
【写真】西畑大吾主演『時給三〇〇円の死神』場面カット
西畑が単独で同誌の表紙・巻頭に登場するのは約3年ぶり。
映画『時給三〇〇円の死神』で主演を務める西畑。ロングインタビューでは、「生」と「死」を描く本作への思いや、佐倉真司という人物にどのように向き合い、役をつくり上げていったのかを語っている。
撮影は一軒家を舞台に実施され、リラックスした自然体の表情を見せる一方で、どこか物寂しさを感じさせる哀愁漂う撮り下ろしカットが満載だ。
「＋ａｃｔ．（プラスアクト）」2026年10月号は、ワニブックスより9月11日発売。1210円（税込）。