角田は参戦が決まったイタリアGPについて「今回こそ、運が僕の味方になってくれることを願っている」と語った(C)Getty Images

F1第13戦イタリアGPでも角田裕毅がレーシングブルズのシートに座ることが決まった。サマーブレイク中に左手を負傷したレッドブルのアイザック・ハジャーが今回も欠場。前回のオランダGPに続き、レッドブル、レーシングブルズはそれぞれ、リアム・ローソンと角田を起用し、レースに臨む。

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2戦連続での出走が決まったことを受け、角田が取材対応の中でイタリアGP出場決定までの経緯などについて語った。グランプリが開幕となる現地時間9月4日、現地メディア『Formula1.it』が角田のコメントを伝えている。

9月2日の日中、まだ連絡を受ける前にシュミュレーターでの調整を行っていたという角田は、「昨日（2日）の午後早い時間までは確定していなかったが、その時に正式に『OK、君が走る』と伝えられた」と振り返りながら、「とてもうれしい。僕にとってイタリアは特別なつながりのある場所だ」と素直な感情を吐露。

また、今回のモンツァでのレースをオランダGPと比較し、「エネルギーの供給という面では最も難しいサーキットであり、まったく違う」などと評しており、以下のような見通しを述べている。