ちいかわ×ジェイソン・モモアがかわいすぎ！ 浅草寺＆ラーメン…日本満喫ショット続々
映画『ストリートファイター』のプロモーションツアーを日本でスタートさせたジェイソン・モモア。ちいかわと記念撮影をするなど日本を満喫しているようだ。
【写真】おいしそうにラーメンをすするジェイソン・モモア
『ストリートファイター／ザ・ムービー』公式が、9月3日にX（旧ツイッター）を更新し、ちいかわのぬいぐるみに頬を寄せるジェイソンのかわいい写真を投稿。「日本を満喫しているモモアと＃ちいかわのオフショット」と紹介した。
インスタグラムでは、「東京ステージをセレクト ワールドウォリアーたちが渋谷を席巻」というキャプションとともに、渋谷のスクランブル交差点で、ブランカ役のジェイソンと、ケン役のノア・センティネオ、リュウ役のアンドリュー・小路、春麗役のカリーナ・リャンが4人でポーズを取る写真や、9月2日に浅草の浅草寺で行われたイベントで、アンドリューが波動拳で共演者たちを吹き飛ばす様子がシェアされた。
また、「ワールドウォリアーの腹ごしらえ」とキャプションが付けられた投稿では、ファンらとともに屋台でラーメンを食べる、テンション高めの楽しい様子もシェアされた。ファンからは、「このプレスツアー、全部に参加したい」「東京を楽しむ姿を見られて嬉しい」「最高！ プロモツアーがすでにレジェンド」などと反響が寄せられている。
本作は、シリーズ累計販売本数が全世界で6000万本（6月30日現在）を超える日本発の格闘ゲーム『ストリートファイター』をハリウッドで実写映画化した作品。9月1日に東京新宿で開催された “日本凱旋特別イベント”には、ジェイソンとノア、アンドリュー、カリーナのほか、キタオ・サクライ監督、『ストリートファイター6』のゲームディレクター兼プロデューサーを務める中山貴之らが集結。ジェイソンの「アロハ東京!!」というあいさつの後には本予告映像がお披露目された。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。
引用：『ストリートファイター／ザ・ムービー』公式X（＠SF_movie_JP）
『Street Fighter』Instagram（＠streetfightermovie）
【写真】おいしそうにラーメンをすするジェイソン・モモア
『ストリートファイター／ザ・ムービー』公式が、9月3日にX（旧ツイッター）を更新し、ちいかわのぬいぐるみに頬を寄せるジェイソンのかわいい写真を投稿。「日本を満喫しているモモアと＃ちいかわのオフショット」と紹介した。
また、「ワールドウォリアーの腹ごしらえ」とキャプションが付けられた投稿では、ファンらとともに屋台でラーメンを食べる、テンション高めの楽しい様子もシェアされた。ファンからは、「このプレスツアー、全部に参加したい」「東京を楽しむ姿を見られて嬉しい」「最高！ プロモツアーがすでにレジェンド」などと反響が寄せられている。
本作は、シリーズ累計販売本数が全世界で6000万本（6月30日現在）を超える日本発の格闘ゲーム『ストリートファイター』をハリウッドで実写映画化した作品。9月1日に東京新宿で開催された “日本凱旋特別イベント”には、ジェイソンとノア、アンドリュー、カリーナのほか、キタオ・サクライ監督、『ストリートファイター6』のゲームディレクター兼プロデューサーを務める中山貴之らが集結。ジェイソンの「アロハ東京!!」というあいさつの後には本予告映像がお披露目された。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。
引用：『ストリートファイター／ザ・ムービー』公式X（＠SF_movie_JP）
『Street Fighter』Instagram（＠streetfightermovie）