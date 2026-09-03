TVアニメ『日本三國』の続編制作が決定した。

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本作は、松木いっかによる同名コミック（小学館「マンガワン」連載）を原作としたTVアニメ。核大戦や天災、悪政などから革命が起こり文明が崩壊した近未来の日本を舞台に、三つに分かれた国が覇権を争う三国時代を描く。しがない地方役人だった三角青輝が「日本再統一」を目指し、豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく姿を追う歴史大河作品だ。

原作コミックスは、4月のアニメ放送・配信開始を機に200万部を突破。またAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、4月にPrime Videoで配信開始した新作アニメシリーズのなかで、国内視聴者数No.1（配信開始後1カ月間）を記録した。世界中のPrime Videoを対象としたグローバルTOP10入りも果たしている。

公開された続編制作決定映像は、泰平の世を志すきっかけとなる東町小紀との会話から始まり、聖夷滅亡までの歴史の名場面をシームレスにまとめたダイジェスト映像となっている。その後には、初披露となる続編の成長した主人公・三角青輝の姿も映し出され、泰平の世を見据えて再び決意を強固にする様子が感じ取れる内容となっている。

続編制作決定を受けて、原作者の松木は「続編の制作を、心より嬉しく思います」と心境を語った。

松木いっか（原作） コメントアニメ『日本三國』続編の制作を、心より嬉しく思います。初めのシリーズで静かに灯された火種は、やがて時代を焦がす炎となり、人々の運命を大きく揺り動かしていきます。原作に記された歴史が、映像ならではの解釈と表現を得て、いかなる景色を描き出すのか。原作者である私も、一人の視聴者として、その行く末を楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）