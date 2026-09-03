ポケモンカードをめぐる口論の末に77歳教師が幼い児童を殴ったとして逮捕される
2026年8月31日、アメリカのアラバマ州ドーサンにあるジェリー・リー・フェイン小学校で働く77歳のボランティア教師であるオスカー・トゥルーイット・ジュニア容疑者が、10歳未満の児童を殴打したとして逮捕されました。警察の報告によると、ポケモンカードに関する口論の末、トゥルーイット容疑者は子どもに手をあげたそうです。
DCS Volunteer Teacher Charged with Harassment After Altercation with Student - Dothan Police Department
77-Year-Old Volunteer Teacher Arrested After Striking Young Student in Altercation Over Pokemon Cards
https://www.ign.com/articles/77-year-old-volunteer-teacher-arrested-after-striking-young-student-in-altercation-over-pokemon-cards
ドーサン警察のウィリアム・E・ベニー署長によると、事件が起きたのは2026年8月31日です。10歳未満の児童とボランティア教師のトゥルーイット容疑者との間でけんかが起きたという通報を受け、ドーサン警察署の学校担当警察官が現場に出動しました。
監視カメラの映像を確認したところ、口論中にトゥルーイット容疑者が子どもを数回殴る様子が映っていました。トゥルーイット容疑者は嫌がらせの罪で起訴され、ドーサン拘置所に収監されました。ペニー署長は「ドーサン警察にとって、市立学校の児童・生徒の安全は最優先事項です」と記しています。
記事作成時点ではこの騒動に関するその他の情報は公表されておらず、ポケモンカードがどのようにけんかに関わっているのかは不明です。AOLの報道によると、殴られた児童に怪我はありませんでした。
ポケモンカードをめぐる犯罪で特定の人物が起訴されるのは今回が初めてではありません。2021年には新型コロナウイルスに関する給付金600万円超をポケモンカードの購入に利用した人物が、起訴されています。
コロナ救済金600万円超をポケモンカードに費やした男性が起訴される - GIGAZINE
また、爆発跡に残されたポケモンカードから爆弾魔を逮捕することに成功したという珍しい事例もあります。
爆発跡に残されたポケモンカードから爆弾魔を逮捕することに成功 - GIGAZINE