『スター・ウォーズ』の生みの親ジョージ・ルーカスと実業家メロディ・ホブソンが共同設立したルーカス美術館（Lucas Museum of Narrative Art）が、2026年9月22日に米ロサンゼルスで一般開館する。開館を目前に控え、美術館は9月2日、初回展示や屋外彫刻、上映プログラムなど施設の詳細をあらためて発表。『スター・ウォーズ』からは、ルーク・スカイウォーカーのランドスピーダーからグリーヴァス将軍のホイール・バイクまで、シリーズを象徴するビークルにまつわる資料が展示されるほか、パドメやレイア、ヨーダ＆グローグーを題材とした彫刻も登場する。

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: (L-R) Mellody Hobson and George Lucas speak onstage during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art)

によれば、建物は約30万平方フィート（約2万8,000平方メートル）で、30を超えるギャラリーに約10万平方フィート（約9,300平方メートル）の展示空間を備える。開館時には、古代から現代までの“ナラティブ・アート（物語芸術）”をたどる1,300点以上の作品を公開する。

当初2021年のオープンを予定していたが、新型コロナウイルス禍による建設の遅れなどを経て2023年、さらに2025年へと延期された。長い道のりを経てついに開館を迎える。

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art)

『スター・ウォーズ』ファンにとって最大の見どころとなりそうなのが、映画ギャラリーで展開される特別展「Star Wars in Motion」だ。ジョージ・ルーカスによる最初の6作品に登場したビークルに焦点を当て、コンセプトデザイン、プロップ、衣装、イラストなどを展示する。

展示は『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』（1977）のルークのランドスピーダーから、『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』（2005）のグリーヴァス将軍のホイール・バイクまでをカバー。後者については、初めて実物として製作されたモデルが公開されるという。高速レーサーや巨大な輸送機、飛行艇など、『スター・ウォーズ』世界に“動き”をもたらしたデザインを通じてシリーズを振り返る展示となる。

『スター・ウォーズ』は屋外にも進出する。13エーカーの敷地に設けられる公園には10点の大型彫刻が設置され、無料で一般公開される。その中には、『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』でパドメ・アミダラがネクスーと戦う場面を表現したマーク・ニューマン作「Padmé Fights Off Nexu」、『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』でレイアがジャバ・ザ・ハットから自力で脱出する場面を描いたマーク・ニューマン＆ジョヴァンニ・ナクピル作「Princess Leia Frees Herself from Jabba the Hutt」などが含まれる。

さらにローレンス・ノーブル作「The Introduction」では、ヨーダとグローグーがひとつのブロンズ像作品として登場する。映画6作品に限定された「Star Wars in Motion」とは異なり、こちらでは「マンダロリアン」から誕生したグローグーまで、ルーカス以後に広がった『スター・ウォーズ』神話も“現代の映画芸術”として加わる形だ。

展示を見るだけではない。館内の2つの劇場では、数分程度の短編から90分の作品までを連続上映し、観客が自由に出入りできるプログラムを実施する。上映作品にはアニメ「スター・ウォーズ：ビジョンズ」のエピソードや、ルーカスが1965年から1969年に制作した学生映画も含まれる。

もっとも、ルーカス美術館は『スター・ウォーズ』専門のミュージアムではない。先史時代の洞窟壁画から絵画、イラスト、コミック、漫画、写真、映画、壁画まで、“絵によって物語を伝える”営みをひとつの系譜として紹介する施設だ。フィンセント・ファン・ゴッホ、ノーマン・ロックウェル、フリーダ・カーロ、フランク・フラゼッタ、ロバート・クラムらの作品と、1971年から2012年までの「ルーカス・アーカイブ」が同じ美術館に収められる。

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art) LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art) LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art) LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art)

無料で利用できるリサーチ・ライブラリーには3万冊を超えるコミックのほか、旧ルーカスフィルム・リサーチ・ライブラリーにあたるスカイウォーカー・ランチ図書館の一部資料も所蔵。さらに、ルーカスが『スター・ウォーズ』を生み出す上で大きな影響を受けた神話学者ジョーゼフ・キャンベルの個人蔵書2,900冊以上も収められる。完成した映画のプロップだけでなく、その世界を形作る源流までたどれる場所というわけだ。

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view outside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art)

館内にはスカイウォーカー・ランチのホスピタリティに着想を得たレストラン「Skywalker Grill」も設置。ルーカス美術館は米ロサンゼルスのエクスポジション・パークにて2026年9月22日開館。チケットは発売中だ。

Source:Lucas Museum of Narrative Art（,,）