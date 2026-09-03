ジョージ・ルーカス美術館が開館へ ─ 『スター・ウォーズ』ほか、物語芸術にまつわる作品を展示
『スター・ウォーズ』の生みの親ジョージ・ルーカスと実業家メロディ・ホブソンが共同設立したルーカス美術館（Lucas Museum of Narrative Art）が、2026年9月22日に米ロサンゼルスで一般開館する。開館を目前に控え、美術館は9月2日、初回展示や屋外彫刻、上映プログラムなど施設の詳細をあらためて発表。『スター・ウォーズ』からは、ルーク・スカイウォーカーのランドスピーダーからグリーヴァス将軍のホイール・バイクまで、シリーズを象徴するビークルにまつわる資料が展示されるほか、パドメやレイア、ヨーダ＆グローグーを題材とした彫刻も登場する。
によれば、建物は約30万平方フィート（約2万8,000平方メートル）で、30を超えるギャラリーに約10万平方フィート（約9,300平方メートル）の展示空間を備える。開館時には、古代から現代までの“ナラティブ・アート（物語芸術）”をたどる1,300点以上の作品を公開する。
当初2021年のオープンを予定していたが、新型コロナウイルス禍による建設の遅れなどを経て2023年、さらに2025年へと延期された。長い道のりを経てついに開館を迎える。LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art)
『スター・ウォーズ』ファンにとって最大の見どころとなりそうなのが、映画ギャラリーで展開される特別展「Star Wars in Motion」だ。ジョージ・ルーカスによる最初の6作品に登場したビークルに焦点を当て、コンセプトデザイン、プロップ、衣装、イラストなどを展示する。
展示は『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』（1977）のルークのランドスピーダーから、『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』（2005）のグリーヴァス将軍のホイール・バイクまでをカバー。後者については、初めて実物として製作されたモデルが公開されるという。高速レーサーや巨大な輸送機、飛行艇など、『スター・ウォーズ』世界に“動き”をもたらしたデザインを通じてシリーズを振り返る展示となる。
『スター・ウォーズ』は屋外にも進出する。13エーカーの敷地に設けられる公園には10点の大型彫刻が設置され、無料で一般公開される。その中には、『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』でパドメ・アミダラがネクスーと戦う場面を表現したマーク・ニューマン作「Padmé Fights Off Nexu」、『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』でレイアがジャバ・ザ・ハットから自力で脱出する場面を描いたマーク・ニューマン＆ジョヴァンニ・ナクピル作「Princess Leia Frees Herself from Jabba the Hutt」などが含まれる。
さらにローレンス・ノーブル作「The Introduction」では、ヨーダとグローグーがひとつのブロンズ像作品として登場する。映画6作品に限定された「Star Wars in Motion」とは異なり、こちらでは「マンダロリアン」から誕生したグローグーまで、ルーカス以後に広がった『スター・ウォーズ』神話も“現代の映画芸術”として加わる形だ。
展示を見るだけではない。館内の2つの劇場では、数分程度の短編から90分の作品までを連続上映し、観客が自由に出入りできるプログラムを実施する。上映作品にはアニメ「スター・ウォーズ：ビジョンズ」のエピソードや、ルーカスが1965年から1969年に制作した学生映画も含まれる。
もっとも、ルーカス美術館は『スター・ウォーズ』専門のミュージアムではない。先史時代の洞窟壁画から絵画、イラスト、コミック、漫画、写真、映画、壁画まで、“絵によって物語を伝える”営みをひとつの系譜として紹介する施設だ。フィンセント・ファン・ゴッホ、ノーマン・ロックウェル、フリーダ・カーロ、フランク・フラゼッタ、ロバート・クラムらの作品と、1971年から2012年までの「ルーカス・アーカイブ」が同じ美術館に収められる。LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art) LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art) LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art) LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view inside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art)
無料で利用できるリサーチ・ライブラリーには3万冊を超えるコミックのほか、旧ルーカスフィルム・リサーチ・ライブラリーにあたるスカイウォーカー・ランチ図書館の一部資料も所蔵。さらに、ルーカスが『スター・ウォーズ』を生み出す上で大きな影響を受けた神話学者ジョーゼフ・キャンベルの個人蔵書2,900冊以上も収められる。完成した映画のプロップだけでなく、その世界を形作る源流までたどれる場所というわけだ。LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 02: A view outside during the Lucas Museum of Narrative Art Opening Preview at Lucas Museum of Narrative Art on September 02, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art)
館内にはスカイウォーカー・ランチのホスピタリティに着想を得たレストラン「Skywalker Grill」も設置。ルーカス美術館は米ロサンゼルスのエクスポジション・パークにて2026年9月22日開館。チケットは発売中だ。
Source:Lucas Museum of Narrative Art（,,）