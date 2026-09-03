ニコール・キッドマン、黒レースドレスで妖艶なルック アトリエ ヴェルサーチェまとう
ニコール・キッドマンが、映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』のロサンゼルスプレミアに来場。黒レースのドレスをまとい、魔女の雰囲気を漂わせる美しいルックを披露した。
【写真】ミニ丈から美脚を大胆見せ ニコール・キッドマンの妖艶なドレス姿
Page Sixによると、現地時間8月31日、米カリフォルニア州ロサンゼルスで『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』のプレミアが開催され、前作に続き、魔女のオーウェンズ姉妹の妹ジリアンを演じるニコールが姿を見せた。
この日ニコールは、アトリエ ヴェルサーチェのピーター・ミュリエが手掛けたカスタムドレスを着用。チーフクリエイティブオフィサーに就任したばかりのミュリエのドレスが公の場で披露されるのは、これが初めてだという。
繊細な黒いレースを用いたドレスは、フロアレングスとミニ丈の魅力を融合させたアシンメトリーなデザイン。大きく開いた胸元には黒のチョーカーネックレスをプラスし、足元にはマノロ・ブラニクのパンプス、アクセサリーにはパリュール・アトリエのイヤリングをコーディネート。ブロンドの髪はふんわり巻いてサイドに流し、妖艶な笑顔でポーズを取った。
本作は、オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ・ブロック）とジリアン（ニコール）が、家族の絆と愛で運命を切り開く姿を描いた1999年公開の映画『プラクティカル・マジック』の27年ぶりの続編。姉妹に加え、サリーの娘たちが登場し、一族を襲う巨大な呪いにパワフル＆マジカルに立ち向かう。ニコールとサンドラのほか、ジョーイ・キングやメイジー・ウィリアムズらが出演し、11月27日に日本公開される。
【写真】ミニ丈から美脚を大胆見せ ニコール・キッドマンの妖艶なドレス姿
Page Sixによると、現地時間8月31日、米カリフォルニア州ロサンゼルスで『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』のプレミアが開催され、前作に続き、魔女のオーウェンズ姉妹の妹ジリアンを演じるニコールが姿を見せた。
繊細な黒いレースを用いたドレスは、フロアレングスとミニ丈の魅力を融合させたアシンメトリーなデザイン。大きく開いた胸元には黒のチョーカーネックレスをプラスし、足元にはマノロ・ブラニクのパンプス、アクセサリーにはパリュール・アトリエのイヤリングをコーディネート。ブロンドの髪はふんわり巻いてサイドに流し、妖艶な笑顔でポーズを取った。
本作は、オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ・ブロック）とジリアン（ニコール）が、家族の絆と愛で運命を切り開く姿を描いた1999年公開の映画『プラクティカル・マジック』の27年ぶりの続編。姉妹に加え、サリーの娘たちが登場し、一族を襲う巨大な呪いにパワフル＆マジカルに立ち向かう。ニコールとサンドラのほか、ジョーイ・キングやメイジー・ウィリアムズらが出演し、11月27日に日本公開される。