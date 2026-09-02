フローレンス・ピューが“最恐の悪女”を熱演 Netflixシリーズ『エデンの東』本予告＆新場面写真解禁
10月1日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『エデンの東』より、欲望を叶えるためなら手段を選ばない主人公キャシー（フローレンス・ピュー）の冷酷な本性を捉えた本予告＆新場面写真が解禁された。
【動画】フローレンス・ピュー主演『エデンの東』本予告
原作は、ノーベル文学賞受賞作家のジョン・スタインベックによる『エデンの東』。名匠エリア・カザンによって映画化され、ゴールデングローブ賞やカンヌ国際映画祭、アカデミー賞で高く評価されたことでも知られている。
本作は、原作の登場人物のひとりで、毒親、恐喝、銃撃、放火、殺人などあらゆる悪をコンプリートする、“アメリカ文学史上最恐の悪女”と称されるキャシー・エイムズに焦点を当てた物語。カザンの孫娘であるゾーイ・カザンが脚本・製作総指揮を手掛け、傑作として語り継がれる『エデンの東』を新解釈で読み解く。
主演は、『ミッドサマー』『サンダーボルツ*』「デューン 砂の惑星」シリーズなどで知られ、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の出演も控えるフローレンス・ピューが務め、心に怪物を秘めたアンチヒロイン・キャシーを妖艶に演じる。
共演には、新『X‐MEN』のプロフェッサーX役にも抜てきされたクリストファー・アボット（『ファースト・マン』『哀れなるものたち』）、マイク・ファイスト（『ウエスト・サイド・ストーリー』『チャレンジャーズ』）らが名を連ねる。
トラスク家の長男アダム（クリストファー）は、ある日瀕死の状態で倒れているキャシー（フローレンス）を発見。激しい暴行を受けた様子で傷だらけのキャシーを懸命に介抱するうちに恋心を抱くようになったアダムは、弟のチャールズ（マイク）からの忠告を無視し、結婚まで話を進めてしまう。この結婚が一家崩壊のはじまりだとも知らずに-。
この度、欲望を叶えるためなら手段を選ばず周囲を巧みに利用し、必要がなくなれば平然と切り捨てるキャシーの冷酷で残忍な本性の一部を捉えた本予告と新場面写真が解禁。
本予告は、「人間から怪物が生まれることもある。怪物とは“普通”から外れた存在だ」と語るキャシーの独白から幕を開け、“共感”や“思いやり”など人として大切な感情が欠落しているキャシーの狂気を示唆する。
美しくてはかなげな“妻”、そして双子の息子たちの“母”として望まれた理想像を演じるキャシーだったが、「悪はひと目では見抜けない。姿を隠して現れる。善意や美しさ、愛をまとって」という言葉の通り、実は結婚も出産もまるで関心がないかのようなキャシーの冷徹な表情が随所で映し出されていく。
さらに、グラスをたたき割り凶暴さを露わにする姿も描かれ、物語が進むにつれて凶悪さに拍車がかかっていくことも予感させる。果たして、キャシーはなぜこれほどまでに“悪”なのか？ ラストの「怪物にとっては、普通の人間が怪物に見える」という言葉の真意とは？
本作で主演兼エグゼクティブ・プロデューサーを務めるフローレンスは、「このプロジェクトに最初から携わり、ゼロから作り上げることができて本当に光栄です。私たちはこの作品に6年の歳月をかけました」とコメント。
そして「この作品の素晴らしいところはキャシー・エイムズに深い敬意と愛情が込められていて、ストーリーラインを彼女の視点から描いていることです。そのおかげで私たちはキャシーの決断の理由を理解し、共感できるのです」と力説している。
Netflixシリーズ『エデンの東』は、10月1日より世界独占配信。
【動画】フローレンス・ピュー主演『エデンの東』本予告
原作は、ノーベル文学賞受賞作家のジョン・スタインベックによる『エデンの東』。名匠エリア・カザンによって映画化され、ゴールデングローブ賞やカンヌ国際映画祭、アカデミー賞で高く評価されたことでも知られている。
主演は、『ミッドサマー』『サンダーボルツ*』「デューン 砂の惑星」シリーズなどで知られ、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の出演も控えるフローレンス・ピューが務め、心に怪物を秘めたアンチヒロイン・キャシーを妖艶に演じる。
共演には、新『X‐MEN』のプロフェッサーX役にも抜てきされたクリストファー・アボット（『ファースト・マン』『哀れなるものたち』）、マイク・ファイスト（『ウエスト・サイド・ストーリー』『チャレンジャーズ』）らが名を連ねる。
トラスク家の長男アダム（クリストファー）は、ある日瀕死の状態で倒れているキャシー（フローレンス）を発見。激しい暴行を受けた様子で傷だらけのキャシーを懸命に介抱するうちに恋心を抱くようになったアダムは、弟のチャールズ（マイク）からの忠告を無視し、結婚まで話を進めてしまう。この結婚が一家崩壊のはじまりだとも知らずに-。
この度、欲望を叶えるためなら手段を選ばず周囲を巧みに利用し、必要がなくなれば平然と切り捨てるキャシーの冷酷で残忍な本性の一部を捉えた本予告と新場面写真が解禁。
本予告は、「人間から怪物が生まれることもある。怪物とは“普通”から外れた存在だ」と語るキャシーの独白から幕を開け、“共感”や“思いやり”など人として大切な感情が欠落しているキャシーの狂気を示唆する。
美しくてはかなげな“妻”、そして双子の息子たちの“母”として望まれた理想像を演じるキャシーだったが、「悪はひと目では見抜けない。姿を隠して現れる。善意や美しさ、愛をまとって」という言葉の通り、実は結婚も出産もまるで関心がないかのようなキャシーの冷徹な表情が随所で映し出されていく。
さらに、グラスをたたき割り凶暴さを露わにする姿も描かれ、物語が進むにつれて凶悪さに拍車がかかっていくことも予感させる。果たして、キャシーはなぜこれほどまでに“悪”なのか？ ラストの「怪物にとっては、普通の人間が怪物に見える」という言葉の真意とは？
本作で主演兼エグゼクティブ・プロデューサーを務めるフローレンスは、「このプロジェクトに最初から携わり、ゼロから作り上げることができて本当に光栄です。私たちはこの作品に6年の歳月をかけました」とコメント。
そして「この作品の素晴らしいところはキャシー・エイムズに深い敬意と愛情が込められていて、ストーリーラインを彼女の視点から描いていることです。そのおかげで私たちはキャシーの決断の理由を理解し、共感できるのです」と力説している。
Netflixシリーズ『エデンの東』は、10月1日より世界独占配信。