「中村敬斗がリヨン移籍に近づいている」フォファナの後釜と現地報道。４年契約、移籍金はボーナスを含めて約32億円に
リーグ・アンの移籍市場で、日本人アタッカーを巡る大きな動きがあったようだ。
フランスメディア『Onze Mondial』は、「移籍市場：リヨンとランスが中村敬斗について完全合意、移籍の詳細」と見出しを打ち、交渉の成立を伝えた。
２部クラブから１部の名門へ。「オリンピック・リヨンが攻撃陣の補強を手にした」と同メディアは報じ、リヨンとスタッド・ドゥ・ランスが中村の完全移籍で合意に達したことを明らかにした。移籍金はボーナスを含めて2000万ユーロ（約32億円）にのぼるという。
26歳の日本代表FWは今後、リヨンでメディカルチェックを受ける予定だ。この最終関門をクリアすれば、４年契約にサインを結ぶ見通しとなっている。
記事によれば、この移籍はマリック・フォファナの退団を見据えてリヨンが交渉を加速させた結果だという。リヨンの経営陣は数日前から中村のプロフィールをリストアップしており、最終的にＳ・ランスとの合意にこぎつけた。
また、移籍情報に特化した『Footen France』は「リヨンの移籍騒動は、劇的な展開を迎えようとしている」と報道。フォファナはサンダーランドへ移籍し、「中村敬斗がリヨンへの移籍に近づいている。彼の加入は、フォファナの後釜を狙った計画の一環かもしれない」と推察する。
メディカルチェックで不測の事態がなければ、中村はリヨンの新たな選手となり、攻撃陣の主要な補強の１人となるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フランスメディア『Onze Mondial』は、「移籍市場：リヨンとランスが中村敬斗について完全合意、移籍の詳細」と見出しを打ち、交渉の成立を伝えた。
２部クラブから１部の名門へ。「オリンピック・リヨンが攻撃陣の補強を手にした」と同メディアは報じ、リヨンとスタッド・ドゥ・ランスが中村の完全移籍で合意に達したことを明らかにした。移籍金はボーナスを含めて2000万ユーロ（約32億円）にのぼるという。
記事によれば、この移籍はマリック・フォファナの退団を見据えてリヨンが交渉を加速させた結果だという。リヨンの経営陣は数日前から中村のプロフィールをリストアップしており、最終的にＳ・ランスとの合意にこぎつけた。
また、移籍情報に特化した『Footen France』は「リヨンの移籍騒動は、劇的な展開を迎えようとしている」と報道。フォファナはサンダーランドへ移籍し、「中村敬斗がリヨンへの移籍に近づいている。彼の加入は、フォファナの後釜を狙った計画の一環かもしれない」と推察する。
メディカルチェックで不測の事態がなければ、中村はリヨンの新たな選手となり、攻撃陣の主要な補強の１人となるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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