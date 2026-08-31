「ポケモン」7年ぶりの長編アニメーション映画『ポケモン：ワイルドカード』27年全世界公開決定＆特報解禁
7年ぶりとなる「ポケモン」の長編アニメーション映画『ポケモン：ワイルドカード』が、2027年より全世界公開されることが決定。特報が世界初解禁され、スーパーティザービジュアルが到着した。
【動画】ミミッキュ、プレイヤーのミキヤが登場！ 映画『ポケモン：ワイルドカード』特報
本作は、10月に30周年の節目を迎えるポケモンカ－ドゲームを題材にした作品。『THE FIRST SLAM DUNK』で演出を手掛けた北田勝彦を監督に迎える。また、『BANANA FISH』の林明美がキャラクターデザインを担当。そして、スタジオ・CloverWorks（『SPY×FAMILY』『ぼっち・ざ・ろっく！』）が制作を担い、2027年の全世界公開に向けて、鋭意制作中だ。
日本時間8月31日に行われた「ポケモンワールドチャンピオンシップス2026」（以下、「ポケモンWCS2026」）の閉会式にて、約35秒間の『ポケモン：ワイルドカード』特報が放映された。特報は、閉会式での放映後、ポケモン公式YouTubeチャンネルでも公開されている。
特報では、鮮やかな黄色が印象的な「Pokemon」が映し出された後、ネオンが光る夜の街の欄干に現れる、ばけのかわポケモンのミミッキュや、まるでミミッキュのように黄色いフードをかぶったポケモンカードプレイヤーのミキヤが登場。数十秒で伝わるのは、手書き作画のジャパンアニメーションの表現力。同日に公開されたスーパーティザービジュアルでも、ネオンが光る夜の街をバックに、ポケモンカードゲームをプレイするミキヤと、その背後の橋の欄干に立つミミッキュの姿が描かれている。
ポケモン史上初の、ポケモンカードゲームを題材とした映画作品である本作への期待が高まるような特報＆スーパーティザービジュアルとなっている。
映画『ポケモン：ワイルドカード』は、2027年公開。
【動画】ミミッキュ、プレイヤーのミキヤが登場！ 映画『ポケモン：ワイルドカード』特報
本作は、10月に30周年の節目を迎えるポケモンカ－ドゲームを題材にした作品。『THE FIRST SLAM DUNK』で演出を手掛けた北田勝彦を監督に迎える。また、『BANANA FISH』の林明美がキャラクターデザインを担当。そして、スタジオ・CloverWorks（『SPY×FAMILY』『ぼっち・ざ・ろっく！』）が制作を担い、2027年の全世界公開に向けて、鋭意制作中だ。
特報では、鮮やかな黄色が印象的な「Pokemon」が映し出された後、ネオンが光る夜の街の欄干に現れる、ばけのかわポケモンのミミッキュや、まるでミミッキュのように黄色いフードをかぶったポケモンカードプレイヤーのミキヤが登場。数十秒で伝わるのは、手書き作画のジャパンアニメーションの表現力。同日に公開されたスーパーティザービジュアルでも、ネオンが光る夜の街をバックに、ポケモンカードゲームをプレイするミキヤと、その背後の橋の欄干に立つミミッキュの姿が描かれている。
ポケモン史上初の、ポケモンカードゲームを題材とした映画作品である本作への期待が高まるような特報＆スーパーティザービジュアルとなっている。
映画『ポケモン：ワイルドカード』は、2027年公開。