「うつ病の嘘を見抜く」にはどのような点を注目したらいい？【医師監修】

うつ病は誰にでも起こりうる身近な病気です。しかし、その症状は外見からはわかりづらく、周囲から「本当はうつ病ではないのでは」と誤解されることがあります。一方で、実際にはうつ病ではないのに嘘をついているケースも存在します。本記事では、うつ病だと嘘をつく背景や見抜くポイントを解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「うつ病」になると行動にどんな変化が現れる？主な症状も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

うつ病だと嘘をつく背景と見抜くポイント

・和クリニック 院長・精神科／心療内科医・精神保健指定医「泣きたくなったら壁を押せ」著者大人と子どもの双方で、トラウマや愛着障害に心理療法的アプローチを用いる医師。これまでのべ3,000人以上の臨床に携わる。島根大学医学部卒業。その後、東京大学医学部附属病院精神神経科に入局、東京警察病院や国立精神神経医療研究センター等を経て、児童精神科外来を3年間、トラウマ専門外来を2年間担当。著書『泣きたくなったら壁を押せ』（サンマーク出版、2026年）では、心理療法のプロセスを物語として描き、私たちの感情の奥にある“適応の物語”をたどった。その視点をともに探る場として、オンラインコミュニティ「しなここメイト」を主宰。cotree顧問医。産業医。日本小児精神神経学会所属。

うつ病ではないのにうつ病であると嘘をつくケースはありますか？

例えば、仕事や学校などの責任や義務から逃れたい、周囲からの同情や注目が欲しい、あるいは傷病手当や障害年金などを受給して経済的メリットを得たいといった理由が考えられます。

また、意識的な詐病ではなくても、本人が別の精神的な問題を抱えていて結果的にうつ病のふりをしてしまうこともあります。例えば、境界性パーソナリティ障害などの人格の障害を持つ方が周囲の関心を引きたいあまりに「自分はうつ病だ」と訴えることもあります。いずれにせよ、うつ病の診断は医師が行うことが大切で、一般の方が本人の申告だけで真偽を判断するのはとても難しい点を押さえておきましょう。

周囲が「もしかして嘘ではないか」と感じるのは、言動に不自然な点や矛盾がみられたときでしょう。具体的なチェックポイントとして、次のような点が挙げられます。

状況や相手によって症状の訴え方が大きく変わる

症状の誇張や演技的な振る舞いをする

訴えと行動が矛盾する

SNS上と現実でのギャップがある

以上のような点に周囲が気付くと違和感を覚えるかもしれません。しかし、これらはあくまで違和感のあるサインであって、それだけで嘘だと断定はできません。違和感があっても安易に決めつけず、まずは医師による診断を受けることが大切です。

うつ病と怠けを見分ける方法を教えてください

例えば、単なる一時的な疲労や気分の落ち込みであれば、しっかり休息を取れば数日で元気を取り戻すことができます。しかし、うつ病の場合は十分休んでも状態がよくならず、少なくとも2週間以上は抑うつ状態が続きます。また、怠けている方は楽しいことには元気を見せたりするかもしれませんが、本当にうつ病の方は趣味や遊びすら楽しめなくなります。さらに、本人の主観にも違いがあります。怠けているだけの方は自分を怠けていると自覚していないこともありますが、うつ病の方は「自分は怠け者だ」「周囲に迷惑をかけている」と強い罪悪感や自己嫌悪を抱えていることが少なくありません。周囲からは怠けに見えても、本人が苦しんでいる様子がある場合は決して責めずに寄り添うことが大切です。

何らかの病気によってうつ病であると嘘をつくことはありますか？

本人はうつ病だと思っているのに違う病気である可能性もありますか？

例えば、気分の浮き沈みがある双極性障害のうつ状態や、明確なストレス原因がある適応障害、あるいは慢性的な疲労や不眠が主症状の自律神経失調症、慢性的な不安に悩まされる不安障害などは、いずれも一見するとうつ病と思われがちな病態です。また、甲状腺機能低下症などホルモン異常や、更年期障害などの身体の病気でもうつ病に似た症状が出ることがあります。医師であっても鑑別が難しい場合もあるくらいですので、本人の思い込みだけで判断せず医療機関で診断を受けるようにしましょう。

編集部まとめ



うつ病は珍しくない病気でありながら、変化や症状のわかりにくさから周囲に誤解を与えやすい側面があります。本来のうつ病患者さんの症状や行動は決して怠慢によるものではなく、脳や心の不調によって本人の意思ではどうにもならない状態です。

周囲はその点を理解し、安易に嘘と決めつけないようにしましょう。まずは本人の苦しみに寄り添いながら医療機関につなげ、真偽の判断は医師などに任せるようにしましょう。早めに適切な対応をとることで、たとえ嘘であった場合でもその背後にある問題に対処できますし、本当にうつ病であればなおさら迅速な治療開始につながります。

参考文献

『うつ病』（厚生労働省）