『名探偵プリキュア！』最新話にネットざわつく「まどマギやんけ！」「日曜朝に流していい湿度じゃないだろ…」
■エクリプス・シャドウの新たな姿！場面カット解禁
『名探偵プリキュア！』（たんプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 午前8：30）の第31話「名探偵キュアアルカナ」が30日に放送された。エクリプス・シャドウの新たな姿がお披露目されると、ネット上で驚きの声があがっている。
【画像】姿が激変！エクリプスシャドウ→キュアアルカナに変身の場面カット
第31話は、エクリプス・シャドウに立ち向かうキュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレールの3人だったが、エクリプス・シャドウの圧倒的な力に追い込まれ、変身が解けてしまう。
倒れたくれあに迫りながら「キュアエクレールの瞳にはウソノワールと同じ星があり、瞳に星を持つ者が大王になるという言い伝えがある」と語るエクリプス・シャドウ。さらにマシュタンは「くれあの心のマコトジュエルを砕き、プリキュアの力と探偵の記憶を消すことで、パティシエの帆羽くれあとして生きてもらおうとしている」と、るるかの真意を明かす。
「それがるるかの優しさなの」と説得しようとするマシュタンだったが、あんなとみくるは「優しさなんかじゃない！」と立ち上がり、再びプリキュアに変身してくれあに手を差し伸べる。くれあも再び変身し、力をあわせて立ち向かうキュアアンサーたちを前に、エクリプス・シャドウはさらに強い力をデッチ・アゲインに要求するが…。
そして翼が生えたエクリプス・シャドウが登場し、ダークな展開が続くと、ネット上では「まどマギやんけ！」「最終回みたいな展開なんだが」「日曜朝に流していい湿度じゃないだろ…」などとざわついている。なお、最後はそこからキュアアルカナに変身して視聴者をさらに盛り上げた。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
『名探偵プリキュア！』（たんプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 午前8：30）の第31話「名探偵キュアアルカナ」が30日に放送された。エクリプス・シャドウの新たな姿がお披露目されると、ネット上で驚きの声があがっている。
【画像】姿が激変！エクリプスシャドウ→キュアアルカナに変身の場面カット
第31話は、エクリプス・シャドウに立ち向かうキュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレールの3人だったが、エクリプス・シャドウの圧倒的な力に追い込まれ、変身が解けてしまう。
「それがるるかの優しさなの」と説得しようとするマシュタンだったが、あんなとみくるは「優しさなんかじゃない！」と立ち上がり、再びプリキュアに変身してくれあに手を差し伸べる。くれあも再び変身し、力をあわせて立ち向かうキュアアンサーたちを前に、エクリプス・シャドウはさらに強い力をデッチ・アゲインに要求するが…。
そして翼が生えたエクリプス・シャドウが登場し、ダークな展開が続くと、ネット上では「まどマギやんけ！」「最終回みたいな展開なんだが」「日曜朝に流していい湿度じゃないだろ…」などとざわついている。なお、最後はそこからキュアアルカナに変身して視聴者をさらに盛り上げた。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
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