「まさかの」「凄いな！」22年にA代表に選出された25歳MF、欧州移籍半年でCL参戦にネット驚き！「日本代表ワンチャンある」「ACLどころかUCLかぁ」
現地８月27日、チャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせ抽選会がモナコで開催された。
現時点でCLに出場予定の日本人選手は、遠藤航（リバプール）、鈴木彩艶（アストン・ビラ）、伊藤洋輝（バイエルン）、佐野航大（PSV）、上田綺世と渡辺剛（ともにフェイエノールト）、そして松岡大起（スロバン・ブラチスラバ）の７人だ。
異色なのは、唯一日本代表出場歴がない松岡だろう。現在25歳のMFは、2022年にA代表に選出された経験があるものの、出番はなかった。
今年２月にアビスパ福岡から買い取りオプション付きのレンタル移籍でスロバキアの強豪S・ブラチスラバに加入（６月に延長）。初の欧州移籍から半年でビッグトーナメント出場の機会が舞い込んできた。
松岡のCL参戦に、インターネット上では次のような声が上がった。
「CL出るんすごすぎ。頑張ってくれ！！」
「昔推してた松岡大起が見れたら最高だな！」
「最高やん」
「CLで暴れるのを楽しみにしてます！」
「CL出るのか！凄いな！！」
「スロバン・ブラチスラバにいるのか」
「あまりにも渋すぎる」
「サッカー人生ってまじでどうなるか分からんよな〜！松岡きゅんまさかのCL」
「アビスパからACLどころかUCLかぁ」
「CLで見るの楽しみすぎる」
「CLでも活躍したら日本代表までワンチャンあるんじゃないか？頑張ってくれ」
元コートジボワール代表のヤヤ・トゥーレ監督が率いるS・ブラチスラバは、リーグフェーズでインテル、パリ・サンジェルマン、ベティス、ローマ、シャフタール、リール、シュツットガルト、LASKと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CLのリーグフェーズ全対戦カード
現時点でCLに出場予定の日本人選手は、遠藤航（リバプール）、鈴木彩艶（アストン・ビラ）、伊藤洋輝（バイエルン）、佐野航大（PSV）、上田綺世と渡辺剛（ともにフェイエノールト）、そして松岡大起（スロバン・ブラチスラバ）の７人だ。
異色なのは、唯一日本代表出場歴がない松岡だろう。現在25歳のMFは、2022年にA代表に選出された経験があるものの、出番はなかった。
松岡のCL参戦に、インターネット上では次のような声が上がった。
「CL出るんすごすぎ。頑張ってくれ！！」
「昔推してた松岡大起が見れたら最高だな！」
「最高やん」
「CLで暴れるのを楽しみにしてます！」
「CL出るのか！凄いな！！」
「スロバン・ブラチスラバにいるのか」
「あまりにも渋すぎる」
「サッカー人生ってまじでどうなるか分からんよな〜！松岡きゅんまさかのCL」
「アビスパからACLどころかUCLかぁ」
「CLで見るの楽しみすぎる」
「CLでも活躍したら日本代表までワンチャンあるんじゃないか？頑張ってくれ」
元コートジボワール代表のヤヤ・トゥーレ監督が率いるS・ブラチスラバは、リーグフェーズでインテル、パリ・サンジェルマン、ベティス、ローマ、シャフタール、リール、シュツットガルト、LASKと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CLのリーグフェーズ全対戦カード