ヤヤ・トゥーレ

コートジボワール出身のサッカー選手。1983年5月13日生まれ。2018年12月にオリンピアコスFCを退団。中国2部リーグの青島黄海に所属している。

2025年5月16日

2019年4月23日

2018年5月10日

2017年9月13日

2016年10月31日

2016年9月21日

2016年6月28日

2016年5月26日

2016年5月19日

2016年1月10日

2015年10月20日

2014年11月9日

2014年7月30日

2014年7月9日

2014年6月18日