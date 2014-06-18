コートジボワール出身のサッカー選手。1983年5月13日生まれ。2018年12月にオリンピアコスFCを退団。中国2部リーグの青島黄海に所属している。
Sportiva
SOCCER KING
最大の敵にマンチェスター・Uのネマニャ・マティッチの名を挙げた
FOOTBALL ZONE
「本当に戦えるなら、トゥーレ・ヤヤとやりたい」とアンソニー・ジョシュア
サッカーダイジェストWeb
「若い選手ばかり使う。その方が自分の思いどおりにできるからね」と苦言
ヤヤを欧州CL登録メンバーから外したことに、ヤヤの代理人が監督を批判
Sports Watch
インテルなどからも関心が伝えられるが、トゥーレは残留を望んでいるという
25日の英紙は、同選手が中国クラブからのオファーを拒否したようだと報じた
インテルを率いるマンチーニ監督と会談をしていることを認めたという
バルセロナ時代にグアルディオラ監督から信頼されなかったことを懸念
「幸せな人間だろうと思っているけどそれは違う。僕は不幸だよ」とコメント
試合後、同選手が女児に謝罪し、クラブがユニフォームをプレゼント
残留を強調し、タイトル獲得とチーム強化のための選手獲得を望むと述べた
同選手の移籍先として、パリSGとモナコのフランス勢が有力視されている
ラインを下げざるを得なくなり、前半から予想外に走らされてしまったと語る