儒烏風亭らでん

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　「ホロライブ」所属Vtuber・儒烏風亭らでんさんが、27日までにXを更新。Forbes JAPANの企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2026」（世界を変える30歳未満30人）に選ばれ、喜びのコメントを発表した。

【写真】「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2026」に選ばれ喜ぶらでんさん

　同企画は、30歳未満の次世代をけん引する若い才能に光を当てるアワードで、米『Forbes』が11年より開催。『Forbes JAPAN』でも2018年から8年間で総計330人を選出してきた。

　らでんさんは、hololive DEV_ISからデビューしたReGLOSSのメンバーで学芸員資格を持つ異色のVTuber。この度の選出に彼女はXで「この度なんと！『Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2026』『世界を変える30歳未満』30人に選出していただきました　身に余る光栄です！！！　これからも自分の好きを発信していきます！！よろしくお願いします！！」と喜びのコメントを投稿している。

　また、ホロライブからは、昨年の「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」に0期生・星街すいせいさんが選出されており、雑誌「Forbes JAPAN」2025年10月号の表紙も飾った。

　先輩に続く偉業達成にファンからは「らでんちゃんおめでとう！」「本当におめでとう！これまでのらでんちゃんの歩みの全てがこの結果に現れているね！」「らでんちゃんの活動は間違いなく世界を震撼させている」などの声が上がっている。

引用：「儒烏風亭らでん　ReGLOSS」X（＠juufuuteiraden）