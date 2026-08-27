ホロライブ・儒烏風亭らでん、「世界を変える30歳未満30人」に選出「身に余る光栄です！」 先輩・星街すいせいに続く偉業
「ホロライブ」所属Vtuber・儒烏風亭らでんさんが、27日までにXを更新。Forbes JAPANの企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2026」（世界を変える30歳未満30人）に選ばれ、喜びのコメントを発表した。
【写真】「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2026」に選ばれ喜ぶらでんさん
同企画は、30歳未満の次世代をけん引する若い才能に光を当てるアワードで、米『Forbes』が11年より開催。『Forbes JAPAN』でも2018年から8年間で総計330人を選出してきた。
らでんさんは、hololive DEV_ISからデビューしたReGLOSSのメンバーで学芸員資格を持つ異色のVTuber。この度の選出に彼女はXで「この度なんと！『Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2026』『世界を変える30歳未満』30人に選出していただきました 身に余る光栄です！！！ これからも自分の好きを発信していきます！！よろしくお願いします！！」と喜びのコメントを投稿している。
また、ホロライブからは、昨年の「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」に0期生・星街すいせいさんが選出されており、雑誌「Forbes JAPAN」2025年10月号の表紙も飾った。
先輩に続く偉業達成にファンからは「らでんちゃんおめでとう！」「本当におめでとう！これまでのらでんちゃんの歩みの全てがこの結果に現れているね！」「らでんちゃんの活動は間違いなく世界を震撼させている」などの声が上がっている。
引用：「儒烏風亭らでん ReGLOSS」X（＠juufuuteiraden）
【写真】「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2026」に選ばれ喜ぶらでんさん
同企画は、30歳未満の次世代をけん引する若い才能に光を当てるアワードで、米『Forbes』が11年より開催。『Forbes JAPAN』でも2018年から8年間で総計330人を選出してきた。
また、ホロライブからは、昨年の「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」に0期生・星街すいせいさんが選出されており、雑誌「Forbes JAPAN」2025年10月号の表紙も飾った。
先輩に続く偉業達成にファンからは「らでんちゃんおめでとう！」「本当におめでとう！これまでのらでんちゃんの歩みの全てがこの結果に現れているね！」「らでんちゃんの活動は間違いなく世界を震撼させている」などの声が上がっている。
引用：「儒烏風亭らでん ReGLOSS」X（＠juufuuteiraden）