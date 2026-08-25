おばあちゃん犬が見せた尊すぎるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で125万3000回再生を突破し、「分かるんですね」「愛しいですね」「涙が止まりません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『見えないけど、わかるよ』シニア期になり、目が見えなくなった老犬→お兄ちゃんが家に来たら…思わず涙が出る光景】

シニア犬のぷりんちゃん

TikTokアカウント「55xot」の投稿主さんが紹介したのは、チワワの『ぷりん』ちゃんの日常の一幕です。ぷりんちゃんはシニア期に入り、目が見えなくなりました。それでも、家族への愛情は変わりません。

ある日、自宅で過ごしていたぷりんちゃんのもとに、大好きなお兄ちゃんの気配が届きました。お兄ちゃんとは離れて暮らしていて、しばらく会っていません。

それでも、ぷりんちゃんには分かったようです。懐かしいにおいを感じ取ると、玄関のほうへ歩き始めました。

目が見えなくても、頼りになるのは大好きな人のにおい。少しずつ前へ進みます。久しぶりに会える喜びが、ぷりんちゃんの背中を押していたのかもしれません。

お兄ちゃんと再会して…

途中で方向を間違えてしまうこともありました。それでも家族に支えてもらいながら、少しずつ玄関へ。やがて、ペタペタと這うように進みながら、お兄ちゃんのもとへたどり着きました。

その瞬間、頭に優しい手が触れます。お兄ちゃんが、そっと撫でてくれたのです。すると、ぷりんちゃんは思わずその場にペタリ。安心したように伏せたそうです。

見えない目で姿を確認することはできなくても、大好きな手のぬくもりはしっかり感じ取れたのでしょう。長く会っていなかった時間を埋めるような、温かな再会となりました。

尊すぎる光景に涙

お兄ちゃんは、頑張って出迎えてくれたぷりんちゃんのために、目線を合わせて優しく撫で続けました。包み込むような大きな手に、ぷりんちゃんも幸せそうな表情を見せたそうです。

ぷりんちゃんにとって、お兄ちゃんは今も変わらない大切な存在なのでしょう。そしてお兄ちゃんにとっても、ぷりんちゃんはかけがえのない家族。

見えなくなっても、離れて暮らしていても、2人の絆は薄れません。においとぬくもりを頼りに再会したぷりんちゃんと、優しく迎えたお兄ちゃん。お互いを思う気持ちが伝わる姿に、思わず胸がいっぱいになる光景でした。

この投稿には「きっと心の目で見えてるよ」「ペタンってなるの可愛い」「感動のシーンをありがとう」などの温かなコメントが寄せられています。

ぷりんちゃんの平和な日常は、TikTokアカウント「55xot」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「55xot」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。