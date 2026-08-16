コンビニの“セルフレジ導入”で転職を決意した女性の怒り「ほとんど出勤できなくなって収入が激減」／便利さのツケは、誰が払うのか
セルフレジで会計を済ませ、タッチパネルで注文し、配膳ロボットが運んできた料理を受け取る。数年前には珍しかった光景が、いつのまにか日常になりました。
SBペイメントサービスが2025年1月から2月に実施した調査では、店舗のセルフレジ導入率は55.5%。業態別に見るとコンビニとスーパーは90%を超え、消費者側の利用経験は94.1%に達している。30代以下は有人レジと並んでいても「セルフレジを優先して使う」人が多数派。慣れてしまえば、もう戻る理由はないのかもしれません。
便利になるのは、たしかにうれしい。ただ、そのレジの向こう側には、これまでそこに立っていた人がいます。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードのなかから、デジタル化によって仕事を失い、転職を余儀なくされた2人の話。
記事の後半では、「便利になること」と「仕事がなくなること」のあいだにあるものについて、少しだけ考えてみました。
＊ ＊ ＊
日常生活において、“デジタル化”が進んでいる状況を目にする機会が多くなった。身近なものでいえば、コンビニなどでのセルフレジや、飲食店での配膳ロボットなどだ。
便利になるのはうれしいことではある。その一方で、急速に進むデジタル化により「自分の仕事が奪われてしまうかも」と危機感を抱く人も……。今回は、デジタル化で転職を余儀なくされた2人のエピソードを紹介する。
◆パチンコ店に20年間勤務、デジタル化で楽になったはずが……
就職氷河期真っ只中に高校を卒業した泉信也さん（仮名・40代）は、約20年間パチンコ店に勤めていた。
「給与は手取りで22万円程でしたが、寮のワンルームに住み、水道光熱費は無料。1日2食の食事付きだったんです」
食事は、寮母さん手作りの家庭料理を食べられたそうで、泉さんはその待遇に満足していた。
「仕事内容は、客が大当たりした後にドル箱を交換したり、山積みになった出玉のドル箱をジェットカウンターに流したりするのがメインです。客が“連チャン”するたびに、箱を手渡して、“万発オーバー”と書かれた札を刺すなど、仕事は多岐にわたっていました」
忙しくて腰が痛くなることもあったと泉さんは振り返る。ところが、徐々に営業形態が変化し、最終的には出玉をドル箱に積むシステムが廃止された。出玉はパチンコ台のチャッカーに流し、出玉数はICカードで管理されるようになったのだ。
「これまでの業務が減り、“仕事が非常に楽になった”と喜んでいたのですが……」
デジタル化により店員の数も調整され、アルバイトの削減から始まり、泉さん自身の勤務シフトも激減した。挙句の果てには、雇用形態が正社員から非正規に降格となってしまったという。当然、待遇も悪化した。
◆給料が半分以下まで落ち込んだ
「無料だった寮も寮費が発生し、光熱費は1万円の負担、食事も食費として給料から天引きされるようになりました」と嘆く泉さん。
気がつけば、給料は手取り10万8000円にまで落ち込んだ。そして、ついにリストラの対象となってしまう。
「体力には自信があったので、昔の営業形態なら、リストラ対象にはならなかったはずです。デジタル化で世の中は便利になりましたが、それにより仕事を失うことになるとは思ってもみませんでした」
その後、パチンコ店を辞め、デジタル化の影響が少ない介護・看護職に転職を決意。そして現在、猛勉強の末に合格し、新たな道を歩いている。
◆コンビニのセルフレジ導入で勤務環境が急転
結婚と出産を経験し、家庭を優先したいと考えていた佐々木六華さん（仮名・20代）は、週に2〜3日の時短勤務ができる小売店で、レジ打ちと品出しのパートをしていた。
SBペイメントサービスが2025年1月から2月に実施した調査では、店舗のセルフレジ導入率は55.5%。業態別に見るとコンビニとスーパーは90%を超え、消費者側の利用経験は94.1%に達している。30代以下は有人レジと並んでいても「セルフレジを優先して使う」人が多数派。慣れてしまえば、もう戻る理由はないのかもしれません。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードのなかから、デジタル化によって仕事を失い、転職を余儀なくされた2人の話。
記事の後半では、「便利になること」と「仕事がなくなること」のあいだにあるものについて、少しだけ考えてみました。
＊ ＊ ＊
日常生活において、“デジタル化”が進んでいる状況を目にする機会が多くなった。身近なものでいえば、コンビニなどでのセルフレジや、飲食店での配膳ロボットなどだ。
便利になるのはうれしいことではある。その一方で、急速に進むデジタル化により「自分の仕事が奪われてしまうかも」と危機感を抱く人も……。今回は、デジタル化で転職を余儀なくされた2人のエピソードを紹介する。
◆パチンコ店に20年間勤務、デジタル化で楽になったはずが……
就職氷河期真っ只中に高校を卒業した泉信也さん（仮名・40代）は、約20年間パチンコ店に勤めていた。
「給与は手取りで22万円程でしたが、寮のワンルームに住み、水道光熱費は無料。1日2食の食事付きだったんです」
食事は、寮母さん手作りの家庭料理を食べられたそうで、泉さんはその待遇に満足していた。
「仕事内容は、客が大当たりした後にドル箱を交換したり、山積みになった出玉のドル箱をジェットカウンターに流したりするのがメインです。客が“連チャン”するたびに、箱を手渡して、“万発オーバー”と書かれた札を刺すなど、仕事は多岐にわたっていました」
忙しくて腰が痛くなることもあったと泉さんは振り返る。ところが、徐々に営業形態が変化し、最終的には出玉をドル箱に積むシステムが廃止された。出玉はパチンコ台のチャッカーに流し、出玉数はICカードで管理されるようになったのだ。
「これまでの業務が減り、“仕事が非常に楽になった”と喜んでいたのですが……」
デジタル化により店員の数も調整され、アルバイトの削減から始まり、泉さん自身の勤務シフトも激減した。挙句の果てには、雇用形態が正社員から非正規に降格となってしまったという。当然、待遇も悪化した。
◆給料が半分以下まで落ち込んだ
「無料だった寮も寮費が発生し、光熱費は1万円の負担、食事も食費として給料から天引きされるようになりました」と嘆く泉さん。
気がつけば、給料は手取り10万8000円にまで落ち込んだ。そして、ついにリストラの対象となってしまう。
「体力には自信があったので、昔の営業形態なら、リストラ対象にはならなかったはずです。デジタル化で世の中は便利になりましたが、それにより仕事を失うことになるとは思ってもみませんでした」
その後、パチンコ店を辞め、デジタル化の影響が少ない介護・看護職に転職を決意。そして現在、猛勉強の末に合格し、新たな道を歩いている。
◆コンビニのセルフレジ導入で勤務環境が急転
結婚と出産を経験し、家庭を優先したいと考えていた佐々木六華さん（仮名・20代）は、週に2〜3日の時短勤務ができる小売店で、レジ打ちと品出しのパートをしていた。