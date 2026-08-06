卓球のＷＴＴチャンピオンズ横浜（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の男子シングルスで、日本勢に優勝のチャンスが舞い込んでいる。

今大会は世界ランキング１位の王楚欽と同６位の林詩棟（ともに中国）は出場しない。中国勢は４選手エントリーしたが、すでに２選手が敗退。同２６位の周啓豪（中国）は同３位の１９歳・松島輝空に１―３で敗れている。

中国メディア「新浪体育」は「世界ランキング１位の王楚欽と２位のモーレゴード（スウェーデン）が欠場する中、地元開催の松島選手は男子シングルスで最大の優勝候補となった」と伝えた。

今大会の出場選手で世界ランキング最上位につけるのが松島だ。同メディア「張本智和（トヨタ自動車）を抜き、日本人男子シングルスで世界ランキング最上位となった。卓球一家に生まれた松島は、１９歳にして既にハイレベルなタイトル（ＵＳスマッシュ）を獲得し、全日本選手権でも２年連続優勝を果たすなど、国内外でトップレベルの実力を見せつけている。その勢いから今大会の優勝候補筆頭と言われている」と太鼓判を押した。

もちろん前回大会覇者の張本も優勝候補の一角。「フェリックス・ルブラン（フランス）、張本、林繇儒（台湾）といった他のトップ選手にも優勝のチャンスはある」と指摘した。自国開催の一戦で日本勢はタイトルをつかむことができるか。