人気キャラ『じょせまる』のTVアニメが2027年1月放送開始 ティザーPV第2弾も解禁に
2027年1月スタートのアニメ『じょせまる』（テレビ朝日／毎週日曜10時）より、ティザービジュアルとPV第2弾が解禁となった。さらに、じょせまるの声を津田里穂が務めることが発表された。
【動画】じょせまるがかわいすぎるティザーPV第2弾
じょせまるとは、IPクリエーター・いのち屋によるハンドメイドの“0歳の犬のぬいぐるみ”で、“現実を生きるちいさないのち”がコンセプトのキャラクター。真っ白でもちもちなかわいい“ぉいぬ”の赤ちゃんだが、人間のおうちで暮らしながら、“働く大人”のように週5で労働してお金をやりくりし、人間関係などに悩みながら、現実的な日常生活を送っている。
赤ちゃんのため言葉が拙く、「おかね ない ない」や「さびし だから ぎゅちて」など、3単語を使った「じょせ語」という独自のことばで会話をする。
そんなじょせまるがテレビアニメになって2027年1月よりテレビ朝日（関東ローカル）で放送がスタート。一緒に暮らす人間を応援したり、働いたり、時々さぼったり…たまに失敗もしてしまうとってもリアルなじょせまるの日常を届ける。
このたび公式YouTubeなどで公開されたティザーPV第2弾では、キャラクターボイスを初公開。じょせまるに命を吹き込むCVは、声優・津田里穂。じょせまるの声を、少しウィスパー気味で力を抜いた《癒し系キュートボイス》で体現する。
津田自身も「ちっちゃな体で労働して、時には甘えて、弱音を吐いて、また頑張ってみたりするじょせまるたちがたまらなく大好き」と、すでに大ファンになっていることを明かし、「じょせまるを一生懸命演じさせていただきます！」と意気込みを語っている。
ティザーPV第2弾では、肌触りがよさそうなお布団の上で、すやすやと眠っているもふもふのじょせまるとその仲間たち。やがて目覚めたじょせまるは、「TVアニメ『じょせまる』 2027年１月から ほうそ かいし」と寝ぼけまなこでアピールしたかと思えば、そのまますぐに二度寝して…。
音楽・アニメーション制作は、人気子ども向け番組のヒットコンテンツ制作などで知られるフローエンタテイメントが担当。また、本作のコマ撮り撮影には、コマ撮りアニメーションスタジオ・dwarf studios所属のアニメーター・小長谷陸人が参加する。本編は2Dアニメーション、オープニングやエンディングはストップモーション（実写ぬいぐるみ）と柔軟に表現方法を使い分けた、まるでじょせまるやその仲間たちが日常に“実在”するかのような、息づかいを感じる映像となる。
アニメ『じょせまる』は、テレビ朝日（関東ローカル）にて2027年1月より毎週日曜10時放送。
※津田里穂のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■津田里穂（じょせまる役）
じょせまるの声を担当させていただきます、津⽥⾥穂です。
ちっちゃな体で労働して、時には甘えて、弱音を吐いて、また頑張ってみたりするじょせまるたちがたまらなく大好きです。
じょせまるを一生懸命演じさせていただきます！
何卒、よろしくお願いいたします！
【動画】じょせまるがかわいすぎるティザーPV第2弾
じょせまるとは、IPクリエーター・いのち屋によるハンドメイドの“0歳の犬のぬいぐるみ”で、“現実を生きるちいさないのち”がコンセプトのキャラクター。真っ白でもちもちなかわいい“ぉいぬ”の赤ちゃんだが、人間のおうちで暮らしながら、“働く大人”のように週5で労働してお金をやりくりし、人間関係などに悩みながら、現実的な日常生活を送っている。
そんなじょせまるがテレビアニメになって2027年1月よりテレビ朝日（関東ローカル）で放送がスタート。一緒に暮らす人間を応援したり、働いたり、時々さぼったり…たまに失敗もしてしまうとってもリアルなじょせまるの日常を届ける。
このたび公式YouTubeなどで公開されたティザーPV第2弾では、キャラクターボイスを初公開。じょせまるに命を吹き込むCVは、声優・津田里穂。じょせまるの声を、少しウィスパー気味で力を抜いた《癒し系キュートボイス》で体現する。
津田自身も「ちっちゃな体で労働して、時には甘えて、弱音を吐いて、また頑張ってみたりするじょせまるたちがたまらなく大好き」と、すでに大ファンになっていることを明かし、「じょせまるを一生懸命演じさせていただきます！」と意気込みを語っている。
ティザーPV第2弾では、肌触りがよさそうなお布団の上で、すやすやと眠っているもふもふのじょせまるとその仲間たち。やがて目覚めたじょせまるは、「TVアニメ『じょせまる』 2027年１月から ほうそ かいし」と寝ぼけまなこでアピールしたかと思えば、そのまますぐに二度寝して…。
音楽・アニメーション制作は、人気子ども向け番組のヒットコンテンツ制作などで知られるフローエンタテイメントが担当。また、本作のコマ撮り撮影には、コマ撮りアニメーションスタジオ・dwarf studios所属のアニメーター・小長谷陸人が参加する。本編は2Dアニメーション、オープニングやエンディングはストップモーション（実写ぬいぐるみ）と柔軟に表現方法を使い分けた、まるでじょせまるやその仲間たちが日常に“実在”するかのような、息づかいを感じる映像となる。
アニメ『じょせまる』は、テレビ朝日（関東ローカル）にて2027年1月より毎週日曜10時放送。
※津田里穂のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■津田里穂（じょせまる役）
じょせまるの声を担当させていただきます、津⽥⾥穂です。
ちっちゃな体で労働して、時には甘えて、弱音を吐いて、また頑張ってみたりするじょせまるたちがたまらなく大好きです。
じょせまるを一生懸命演じさせていただきます！
何卒、よろしくお願いいたします！