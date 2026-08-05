映画泥棒こと“カメラ男”（右）と天敵の“パトランプ男”（左）※2014年撮影　（C）ORICON NewS inc.

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　映画上映前に流れる盗撮防止キャンペーンのシネアド「NO MORE 映画泥棒」で知られるキャラクター、通称“映画泥棒”が5日、自身のXを更新し、NHK『あさイチ』への出演と、サラっと“本名”を明かした。

【写真】“本名”が書かれた『あさイチ』楽屋前でポーズを決める映画泥棒

　同アカウントでは、「NHK『あさイチ』に出演させていただきました。2回目の出演となる映画泥棒こと「カメラ男」でございます」と自己紹介。おなじみのレンズに手を当てたポーズを決め、「カメラ男 様」と“本名”（正式名称）が書かれた紙が掲示された楽屋の扉前でのショットを公開した。

　カメラ男は、放送を振り返り、「ワイプからお邪魔しましたが、皆様気付きましたでしょうか？スタジオの皆様も驚かせてしまいました…！」と呼びかけ。そして「パトランプ男さんはいなかったので、のびのび清々しい朝を過ごすことができました」と、“天敵”不在で優雅な朝を過ごせたとご満悦だった。