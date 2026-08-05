『Michael/マイケル』にて青年期のマイケル・ジャクソン役を演じやジャファー・ジャクソンが、ウィル・スミス主演の新作アクションスリラー映画『スーパーマックス（原題：Supermax）』に出演することが分かった。米が報じている。

本作は、最高警備の刑務所の堅固な壁の中で起きた、一見不可能な殺人事件を捜査する2人のFBI捜査官を描く物語。スミス演じる主人公とタッグを組む女性捜査官役にはアナソフィア・ロブのが報じられたばかりだ。

ジャファーの演じる役柄はまだ明かされていないが、作中の中心となるストーリーにおいて極めて重要な役割を担うと言われている。

本作の配給はAmazon MGM Studiosで、ミラマックスが手がける本作の世界配給権を7,000万ドル規模の契約にて獲得。本作は劇場公開ではなくストリーミング配信作品になると初報にてられており、世界240以上の国・地域での配信が予定されている。

メガホンを取るのは『ハロウィン』シリーズや『エクソシスト 信じる者』（2023）のデヴィッド・ゴードン・グリーン。脚本は「ナチ・ハンターズ」「インベージョン」などのデヴィッド・ワイル＆デヴィッド・J・ローゼンが執筆し、エグゼクティブプロデューサーとしても携わる。

ジャファーは、マイケルの兄ジャーメイン・ジャクソンを父に持つ、マイケルの実の甥。『Michael/マイケル』では、それまで演技未経験でありながらもマイケルのスター性やステージング、ピュアで繊細な内面まで見事に演じ、作品の大ヒットに貢献した。続編実現の暁には続投も、スター街道を駆けのぼっている最中。『スーパーマックス』ではマイケル役とはまた異なる表情が見られるだろう。

また、スミスとバディを組むロブは、『チャーリーとチョコレート工場』で子役俳優として注目を集めたのち、堅実に実績を重ねている。シルベスター・スタローンが『ロッキー』（1976）を書き上げ、自ら主演の座を勝ち取るまでを描く新たな伝記映画『I Play Rocky（原題）』にて、スタローンの最初の妻サーシャ・チャック役を、キャリアは右肩上がり。大ベテランのスミスとのタッグも楽しみに待たれる。

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