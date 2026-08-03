マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の撮影現場で、マグニートー役のイアン・マッケランとキャプテン・アメリカ役のアンソニー・マッキーが初対面。なんとも微笑ましい会話が交わされていたようだ。

サンディエゴ・コミコンで米IMDbのインタビューに応じたマッキーが、マッケランとの対面を振り返っている。「イアン・マッケランのところへ行ったら、向こうが“やあ、君”と言ってくれたんです。僕は“イアン・マッケランさん、あなたは素晴らしいです。一緒に仕事ができて光栄です”と伝えました」。

ところがマッケランは、マッキーが何の役で出演しているのかを知らなかった様子。「彼が“君はこの映画で何をされてる方なの？”と聞いてきたので、“僕はキャプテン・アメリカです”と答えたんです」とマッキーは明かす。

これを聞いたマッケランは、「素晴らしい。君にはそれがふさわしい」と、新たなキャプテン・アメリカを温かく激励。マッキーは「ありがとうございます、サー・イアン。ありがとうございます」と恐縮しきりだったという。

マッキー演じるサム・ウィルソンは、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）でスティーブ・ロジャースから盾を受け継ぎ、「ファルコン＆ウィンター・ソルジャー」（2021）を経てキャプテン・アメリカを襲名。『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2025）では、2代目キャプテン・アメリカとして初の単独映画を率いた。

一方のマッケランは、旧20世紀フォックス版『X-MEN』シリーズで演じたマグニートー役に復帰。『ドゥームズデイ』には盟友パトリック・スチュワートもプロフェッサーX役で登場する。

マッキーは2人との共演にすっかり舞い上がっていたそうで、「サー・イアン・マッケランとサー・パトリック・スチュワートですよ。“なんてこった、2人がここにいる！”と思いました。挨拶もできたし、話すこともできた。2人ともファーストネームが“サー”なんですよ！すごいことです」と興奮気味に語った。

長年マーベル映画を支えてきた『X-MEN』の重鎮から、MCUの新たなキャプテン・アメリカへ贈られた、ささやかな激励。スクリーンの内外で世代も世界も越えた交流が生まれている。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。

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