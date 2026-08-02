YOU×若槻千夏×塩崎太智が“オトナの悩み”を語る新番組『オトナモラトリアム』8月3日・10日放送
YOU、若槻千夏、塩崎太智（M!LK）が出演するトーク番組『オトナモラトリアム』（テレビ東京系）が、8月3日・10日24時30分より2週連続で放送される。
【写真】YOU×若槻千夏×塩崎太智がトーク『オトナモラトリアム』フォトギャラリー
本番組は、社会的には「大人」と呼ばれる年齢になりながらも、心も立場も真の大人になりきれない25歳〜30歳の“オトナモラトリアム世代”が抱えるリアルな悩みを語り合うトーク番組。
MCを務めるのは、豊富な人生経験で魅了するYOU、幅広い世代から支持される中間管理職的ポジションの若槻千夏、そしてまさに悩みの渦中にいる“オトナモラトリアム世代”代表・塩崎太智（M!LK）の3人。「後輩のミスの叱り方問題」や「恋人の写真を見た時のリアクション問題」、「彼氏に結婚の意思を聞くには？」といったリアルすぎる悩みに、本音と実践的なアドバイスで応えていく。
8月3日放送の第1回では、「結婚する気があるのかないのか、どうやって確かめればいい？」「マチアプ普及で加速…オトナの恋愛は好きより条件？」「恋人に渡すプレゼント、結局何が正解なの？」といった恋愛にまつわるリアルな悩みを特集。若槻が“結婚の意思をスマートに確かめる方法”を伝授するほか、YOUがマッチングアプリ時代の恋愛観を語り、塩崎のプレゼントエピソードも飛び出す。
8月10日放送の第2回では、「恋人の写真を見せられた時の『いい人そう』が通用しない」「後輩がミスをした時の叱り方はどうすればいい？」「合コンに潜むフレネミーへの対処法」など、“オトナモラトリアム世代”ならではの人間関係や仕事、恋愛の悩みについて、トークを繰り広げる。
『オトナモラトリアム』は、テレビ東京系にて8月3日・10日24時30分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■畦元海帆（テレビ東京クリエイティブ制作センター）
25歳を過ぎると選択肢とそれに伴う責任が一気に増えたと実感しています。だからこそ悩むのですが、今正解だと信じる生き方が数年後には確かではないとされている時代だからこそ、オトナとして必要なものは絶対的な正解よりも自分自身への折り合いの付け方だなとも感じます。
今回YOUさん若槻さん塩崎さんが3人それぞれの立場から、心が軽くなるような言葉をたくさんくれました。ぜひ肩の荷を下ろしてゆるい気持ちで見ていただければと思います！
【写真】YOU×若槻千夏×塩崎太智がトーク『オトナモラトリアム』フォトギャラリー
本番組は、社会的には「大人」と呼ばれる年齢になりながらも、心も立場も真の大人になりきれない25歳〜30歳の“オトナモラトリアム世代”が抱えるリアルな悩みを語り合うトーク番組。
MCを務めるのは、豊富な人生経験で魅了するYOU、幅広い世代から支持される中間管理職的ポジションの若槻千夏、そしてまさに悩みの渦中にいる“オトナモラトリアム世代”代表・塩崎太智（M!LK）の3人。「後輩のミスの叱り方問題」や「恋人の写真を見た時のリアクション問題」、「彼氏に結婚の意思を聞くには？」といったリアルすぎる悩みに、本音と実践的なアドバイスで応えていく。
8月10日放送の第2回では、「恋人の写真を見せられた時の『いい人そう』が通用しない」「後輩がミスをした時の叱り方はどうすればいい？」「合コンに潜むフレネミーへの対処法」など、“オトナモラトリアム世代”ならではの人間関係や仕事、恋愛の悩みについて、トークを繰り広げる。
『オトナモラトリアム』は、テレビ東京系にて8月3日・10日24時30分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■畦元海帆（テレビ東京クリエイティブ制作センター）
25歳を過ぎると選択肢とそれに伴う責任が一気に増えたと実感しています。だからこそ悩むのですが、今正解だと信じる生き方が数年後には確かではないとされている時代だからこそ、オトナとして必要なものは絶対的な正解よりも自分自身への折り合いの付け方だなとも感じます。
今回YOUさん若槻さん塩崎さんが3人それぞれの立場から、心が軽くなるような言葉をたくさんくれました。ぜひ肩の荷を下ろしてゆるい気持ちで見ていただければと思います！