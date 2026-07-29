『ワンピース』公式SNSのアイコン、熊本県仕様に変更で話題 尾田栄一郎の出身地「熊本の強き味方ですな」「応援してる！」
■尾田栄一郎、過去の熊本地震で復興支援
人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の公式X（@Eiichiro_Staff）のアイコンが、熊本県仕様に変更された。原作者・尾田栄一郎氏は熊本県出身で、アイコンでは、「KUMAMOTO」の文字が書かれたTシャツを着ているルフィの姿を見ることができ、ネット上で話題になっている。
【画像】熊本県仕様になった『ONE PIECE』公式Xのアイコンイラスト
熊本県では、28日午後4時27分ごろ、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」が発生しており、建物の倒壊など大きな被害が出ている。
尾田氏は熊本県出身ということで、2016年に発生した熊本地震で復興支援をしており、甚大な被害を受けた熊本を元気にするべく『ONE PIECE』と県内の各自治体が協力して、5つの『ONE PIECE熊本復興プロジェクト』を始動。継続的に続けており、2018年には、県内全ての新成人に向けて『ONE PIECE』の記念品とメッセージ、描き下ろしイラストの贈呈を実施していた。
そして、熊本県より2018年、2016年に「最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズ」としてギネス世界記録に認定されたことや熊本地震の復興支援に尽力した功績を称え、「熊本県民栄誉賞」が贈呈された。
現時点で『ワンピース』や尾田氏による「令和8年熊本地震」の復興支援は発表されておらず、特に熊本県について言及はされていないが、SNSのアイコンを熊本県仕様に変更したことで、ネット上では「ONE PIECEが10年間ずっと熊本の支援し続けてグッズもずっと出てたから間接的に10年間ずっと支援してたな自分。ONE PIECE公式のアイコンも熊本仕様になってますし」「熊本復興 ワンピ公式のアイコンも応援してる！」「ワンピースの公式のアイコンが熊本になってる涙」「アイコンが変わってる…ワンピースは熊本の強き味方ですな」などの声が出ている。
人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の公式X（@Eiichiro_Staff）のアイコンが、熊本県仕様に変更された。原作者・尾田栄一郎氏は熊本県出身で、アイコンでは、「KUMAMOTO」の文字が書かれたTシャツを着ているルフィの姿を見ることができ、ネット上で話題になっている。
【画像】熊本県仕様になった『ONE PIECE』公式Xのアイコンイラスト
熊本県では、28日午後4時27分ごろ、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」が発生しており、建物の倒壊など大きな被害が出ている。
そして、熊本県より2018年、2016年に「最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズ」としてギネス世界記録に認定されたことや熊本地震の復興支援に尽力した功績を称え、「熊本県民栄誉賞」が贈呈された。
現時点で『ワンピース』や尾田氏による「令和8年熊本地震」の復興支援は発表されておらず、特に熊本県について言及はされていないが、SNSのアイコンを熊本県仕様に変更したことで、ネット上では「ONE PIECEが10年間ずっと熊本の支援し続けてグッズもずっと出てたから間接的に10年間ずっと支援してたな自分。ONE PIECE公式のアイコンも熊本仕様になってますし」「熊本復興 ワンピ公式のアイコンも応援してる！」「ワンピースの公式のアイコンが熊本になってる涙」「アイコンが変わってる…ワンピースは熊本の強き味方ですな」などの声が出ている。
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