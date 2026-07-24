「白だしにレモンを入れるだけ」“レモンオリーブそうめん”が夏にぴったり「さっぱり食べられそう」「暑くて食欲ない日はこれ」
ミツカン公式X（@mizkan_official）が紹介した「レモンオリーブそうめん」のレシピが注目を集めている。白だしに水とレモン果汁を混ぜて冷やし、生ハムとオリーブオイルを合わせる一品に、「今度やろ」「さっぱり美味しかった」「暑い時にぴったり」といった声が寄せられた。
【写真】パッと見おしゃれなイタリアンに見える！レモンが爽やかな「レモンオリーブそうめん」
投稿で紹介されたのは、「レモンオリーブそうめん」のレシピ。白だしに水とレモン果汁を混ぜて冷やし、ゆでたそうめんにかけたら、生ハムとオリーブオイルをトッピングするだけで完成する。レモンの爽やかな酸味で、暑い日でもさっぱりと食べられる一品となっている。
投稿には、「美味しそ 暑い時にはそうめんでアレンジするのも分かる 私も今度やってみよ」「うーわ！超うまそー！じゅるり！」「今度コレやろぉ〜毎日暑すぎてサッパリが食べたい」といった声が寄せられた。
また、「今日これ作った！そうめんがちょい苦手だから中華麺でだけど、美味しかったー」「生ハムの代わりに普通のハムで作ってみた。すごくさっぱり美味しかった！トマトトッピングも美味しそう」「蒸し鶏もよさそう」「フライドオニオンとかも添えたい」「ナンプラー数滴垂らしても合いそうですね。」など、実際に作ってみた感想や、自分なりのアレンジを楽しむコメントも集まっている。
【写真】パッと見おしゃれなイタリアンに見える！レモンが爽やかな「レモンオリーブそうめん」
投稿で紹介されたのは、「レモンオリーブそうめん」のレシピ。白だしに水とレモン果汁を混ぜて冷やし、ゆでたそうめんにかけたら、生ハムとオリーブオイルをトッピングするだけで完成する。レモンの爽やかな酸味で、暑い日でもさっぱりと食べられる一品となっている。
また、「今日これ作った！そうめんがちょい苦手だから中華麺でだけど、美味しかったー」「生ハムの代わりに普通のハムで作ってみた。すごくさっぱり美味しかった！トマトトッピングも美味しそう」「蒸し鶏もよさそう」「フライドオニオンとかも添えたい」「ナンプラー数滴垂らしても合いそうですね。」など、実際に作ってみた感想や、自分なりのアレンジを楽しむコメントも集まっている。