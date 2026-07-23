“眠りすぎ”も“眠らなすぎ”も老化促進の原因に？ 最もリスクを下げるのは「○○時間の睡眠」

睡眠は心身の回復だけでなく、健康的に年齢を重ねるためにも重要な役割を担っています。米コロンビア大学ヴァジェロス医学校の研究員らは、睡眠時間と体の老化の進み具合との関係を調査し、睡眠時間が短すぎても長すぎても健康への影響が大きくなる可能性を示しました。この内容について伊藤先生に伺いました。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

研究グループが発表した内容とは？

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

編集部

米コロンビア大学ヴァジェロス医学校の研究員らが発表した内容を教えてください。

伊藤先生

この調査では、英国の大規模データをもとに、脳や体のさまざまな部位、血液中のたんぱく質や代謝物などから算出した23種類の「生物学的な年齢の指標（体の状態から見た老化の目安）」を分析しました。その結果、 睡眠 時間と体の老化の進み具合には関連があることが分かりました。特に、1日6～8時間程度の 睡眠 をとる人は、生物学的な年齢との差が小さく、健康的な状態を保てている可能性が示されています。一方、6時間未満の短い 睡眠 や8時間を超える長い 睡眠 は、脳以外の 病気 や死亡リスクの上昇と関連していました。つまり、 睡眠 時間が短すぎても長すぎても老化の進行に悪影響となる傾向があり、自分に合った適切な 睡眠 時間を確保することが、健康維持や長寿につながる可能性があるといえます。

編集部

今回の研究では、適切な睡眠時間を確保することの重要性が示されました。より良い睡眠をとるためには、日頃どのような工夫が効果的なのでしょうか。

伊藤先生

内容への受け止めは？

編集部

米コロンビア大学ヴァジェロス医学校の研究員らが発表した内容への受け止めを教えてください。

伊藤先生

編集部まとめ

今回の研究は、 睡眠 時間を単なる 生活習慣 の一部ではなく、心身の健康や老化と関わる重要な指標として捉える必要性を示唆しています。ただし、 睡眠 時間が長いこと自体がただちに健康を害するとは限りません。背景にうつ病や 睡眠 時無呼吸症候群（ 睡眠 中に呼吸が止まったり浅くなったりする 病気 ）、慢性疾患、活動量の低下などが隠れている場合もあるため、 睡眠 時間が短すぎる場合だけでなく、極端に長い場合や日中に強い眠気が続く場合も、 医療 機関に相談することが大切です。

睡眠は、毎日の疲れを取るだけでなく、将来の健康を守るためにも大切な習慣です。睡眠時間は短すぎても長すぎても体に影響を及ぼす可能性があるため、自分に合った適切な時間を確保することが重要です。朝の日光や適度な運動、寝る前のリラックスなど、日常の小さな工夫でも睡眠の質は高められます。できることから生活習慣を整え、質の良い睡眠を目指しましょう。