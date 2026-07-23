¸¡º÷·ë²Ì¤òÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Google¤¬¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎAPI¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡¦SerpApi¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉôÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Google¤Ë¤è¤ëDMCA¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤òµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÑ²¼¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¸¡º÷·ë²Ì¤ÏÃøºî¸¢Ë¡¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÃøºîÊª¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Google loses key DMCA claims against SerpApi in scraping lawsuit

https://searchengineland.com/google-loses-key-dmca-claims-against-serpapi-in-scraping-lawsuit-483185

Google Lawsuit Against SerpApi Over Scraping Search Results Has Been Dismissed

https://www.seroundtable.com/google-lawsuit-serpapi-dismissed-41731.html



¤³¤ÎºÛÈ½¤ÇGoogle¤Ï¡¢SerpApi¤¬Ã±¤Ê¤ëAPI¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Google¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤ò¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆºÆÈÎ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃøºî¸¢Ë¡¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Google¤¬¡Ö¸¡º÷·ë²Ì¤ò°ãË¡¤Ë¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆSerpApi¤òÄóÁÊ - GIGAZINE



Google¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àÃøºî¸¢Ë¡(DMCA)Âè1201¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯ÀÁµá¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SerpApi¤Ï¤³¤ÎÀÁµá¤ÎµÑ²¼¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉôÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î¥¤¥ô¥©¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹ºÛÈ½´±¤Ï¡¢SerpApi¤Ë¤è¤ëµÑ²¼¿½¤·Î©¤Æ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Google¤Ë¤Ï½¤ÀµÁÊ¾õÄó½Ð¤ÎÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¦µÑ²¼¿½¤·Î©¤Æ¤Î²ò·è¤Þ¤Ç¾Úµò³«¼¨¼êÂ³¤­¤òÄä»ß¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£

URL¤ä¥¹¥Ë¥Ú¥Ã¥È¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ÎÃ±½ã¤«¤Ä½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¸¡º÷·ë²Ì¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡ÖÃøºî¸¢Ë¡¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÃøºîÊª¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Google¤¬Ãøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÃøºî¸¢¤Î¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¥í¥¸¥ã¡¼¥¹ºÛÈ½´±¤ÏÈ½ÃÇ¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÊ¾õ¤Î½¤Àµ¤âÇ§¤á¤º¡¢Google¤Î¼çÄ¥¤òµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥¸¥ã¡¼¥¹ºÛÈ½´±¤Ï¡¢Google¤¬Âè»°¼Ô¤Î¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Google¤ÏÃøºî¸¢¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£DMCA¤Ë´ð¤Å¤¯²óÈòËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤Î°ãÈ¿¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤ÎÃøºî¸¢¼Ô¤¬Google¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Google¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤ò¼¨¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏGoogle¤Ë½¤Àµ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎµÑ²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¾Úµò¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð21Æü°ÊÆâ¤ËÁÊ¾õ¤òºÆÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

SerpApi¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ï¥ì¥®¡¼CEO¤Ïº£²ó¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖSerpApi¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¸¡º÷¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬É¬Í×¤Ê³«È¯¼Ô¤äAI´ë¶È¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢³Æ¼ï»ö¶È¤ò°ú¤­Â³¤­½õ¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£