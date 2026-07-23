¡Ö¸¡º÷·ë²Ì¤ÏÃøºî¸¢Ë¡¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÃøºîÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈºÛÈ½½ê¤¬È½ÃÇ¤·¤ÆGoogle¤ÎÁÊ¤¨¤òµÑ²¼
¸¡º÷·ë²Ì¤òÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Google¤¬¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎAPI¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡¦SerpApi¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉôÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Google¤Ë¤è¤ëDMCA¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤òµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÑ²¼¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¸¡º÷·ë²Ì¤ÏÃøºî¸¢Ë¡¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÃøºîÊª¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google loses key DMCA claims against SerpApi in scraping lawsuit
Google Lawsuit Against SerpApi Over Scraping Search Results Has Been Dismissed
https://www.seroundtable.com/google-lawsuit-serpapi-dismissed-41731.html
Hahahaha. Google¡Çs claims against SerpAI for scraping search results have been dismissed because¡Äwait for it¡ÄGoogle can¡Çt demonstrate it¡Çs acting on behalf of the copyright holders.
In other words, if Google wants to refile the suit within the allowed 21 days, it has to admit¡Ä— Katherine Argent (@effthealgorithm) July 22, 2026
¤³¤ÎºÛÈ½¤ÇGoogle¤Ï¡¢SerpApi¤¬Ã±¤Ê¤ëAPI¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Google¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤ò¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆºÆÈÎ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃøºî¸¢Ë¡¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Google¤¬¡Ö¸¡º÷·ë²Ì¤ò°ãË¡¤Ë¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆSerpApi¤òÄóÁÊ - GIGAZINE
Google¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àÃøºî¸¢Ë¡(DMCA)Âè1201¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯ÀÁµá¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SerpApi¤Ï¤³¤ÎÀÁµá¤ÎµÑ²¼¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉôÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î¥¤¥ô¥©¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹ºÛÈ½´±¤Ï¡¢SerpApi¤Ë¤è¤ëµÑ²¼¿½¤·Î©¤Æ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Google¤Ë¤Ï½¤ÀµÁÊ¾õÄó½Ð¤ÎÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¦µÑ²¼¿½¤·Î©¤Æ¤Î²ò·è¤Þ¤Ç¾Úµò³«¼¨¼êÂ³¤¤òÄä»ß¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
URL¤ä¥¹¥Ë¥Ú¥Ã¥È¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ÎÃ±½ã¤«¤Ä½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¸¡º÷·ë²Ì¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡ÖÃøºî¸¢Ë¡¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÃøºîÊª¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Google¤¬Ãøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÃøºî¸¢¤Î¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥í¥¸¥ã¡¼¥¹ºÛÈ½´±¤ÏÈ½ÃÇ¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÊ¾õ¤Î½¤Àµ¤âÇ§¤á¤º¡¢Google¤Î¼çÄ¥¤òµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¸¥ã¡¼¥¹ºÛÈ½´±¤Ï¡¢Google¤¬Âè»°¼Ô¤Î¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Google¤ÏÃøºî¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£DMCA¤Ë´ð¤Å¤¯²óÈòËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤Î°ãÈ¿¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤ÎÃøºî¸¢¼Ô¤¬Google¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Google¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤ò¼¨¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏGoogle¤Ë½¤Àµ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎµÑ²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¾Úµò¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð21Æü°ÊÆâ¤ËÁÊ¾õ¤òºÆÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
SerpApi¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ï¥ì¥®¡¼CEO¤Ïº£²ó¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖSerpApi¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¸¡º÷¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬É¬Í×¤Ê³«È¯¼Ô¤äAI´ë¶È¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢³Æ¼ï»ö¶È¤ò°ú¤Â³¤½õ¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£