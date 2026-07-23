7月22日に「文春オンライン」が、歌手で俳優の三山凌輝と元宝塚の娘役トップの花乃まりあとの間で「不適切な行動」があったことを報じた。三山は2025年8月に俳優・水谷豊と歌手・伊藤蘭の愛娘で女優の趣里と結婚。また、花乃は2021年に一般男性と結婚し、2024年に第一子の男児を出産している。

「きっかけは、現在公開中の韓国ドラマのミュージカル『愛の不時着』で共演したことのようです。稽古中から急接近したと文春オンラインは伝えています。

三山さんと趣里さんの間にはお子さんがいます。一方の花乃さんも既婚でお子さんがいるので、非難の声が高まっています」（芸能担当記者）

三山も花乃も、事務所を通じて“不適切な行動”を謝罪している。また、花乃は事務所を通じて改めて声明を発表し、「共演者の方と二人で時間を過ごしたことは事実」とし、演技を深めるためのものだとしながら「結果として不適切な判断であった」として謝罪。さらに、「今回の問題を重く受け止め、本人に対して責任を持って行動するよう厳重注意をしております」と述べた。

そうしたなか、三山との結婚に難色を示していたとされる水谷の心中を慮る声が聞こえてくる。

「水谷さんは、自身が監督・企画・脚本・プロデュース・主演を務める公開中の映画『Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ） 小さな幸せ』で、趣里さんと初めての親娘共演を実現させたばかりです。水谷さんによると、趣里さんから『映画やるの？趣里、出ようか？』と言われたとのことです。水谷さんは周囲に『まさかそんなことを言われるなんてね』と嬉しそうに話していたそうです」（前出・芸能担当記者）

二人が楽しそうに会話をする光景が目に浮かぶようだが、水谷は文春報道の2日前の7月20日、24日公開の映画のPRで福島県郡山市を訪れていた。

「特別上映会が開かれた会場では、上映後に水谷さんの舞台挨拶がありました。水谷さんは終始にこやかでしたが、すでに『週刊文春』が報道する内容は知っていたはずです。

そのせいか、上映後の司会者とのトークでも『淡々と過ごしているようだけど、人は色々なことを抱えながら、大変な思いをしているんだなと。だからこそ、ちょっとした隙間に幸せがあったりする』などと、趣里さんのことを想定したような内容を語りました。

さらに、趣里さんについても『いい子に育ちましたね。（演技は）本当に良かったですね』と笑みを浮かべ、『芝居に関しては言うことなかったです』とも付け加えました。

うがった見方かもしれませんが、『芝居に関しては』という言葉からは『それ以外で、親の意見にも耳を傾けてくれていれば』という無念が滲んでいるようでした」（芸能ジャーナリスト）

「溺愛」と言われるほど趣里を大切に育ててきた水谷。三山を許すことができるだろうか。