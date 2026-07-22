とろ～り温玉と納豆が絡み合う！旨辛な「キャベツ豚キム」で食欲全開
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、ダイエット中にもおすすめのレシピ動画を公開しました。「僕が25キロ痩せた時に食べてた」と語る、材料たった3つで完成するボリューム満点な「キャベツ豚キム」を紹介しています。
動画は、フライパンにたっぷりのキャベツを入れ、酒やみりんなどの調味料を加えるところからスタート。その上に豚バラ肉を重ならないように広げ、「綺麗にこの敷き詰めていく感じをぜひ楽しんでください」とアドバイスを送ります。蓋をして蒸し焼きにした後、全体を混ぜ合わせ、辛くないキムチを投入。「どんどん豚キムっぽくなってきましたね」と、食欲をそそる仕上がりになっていきます。
お皿に盛り付けた後は、納豆1パック、温玉、海苔をトッピング。「キャベツ豚キム ～納豆温玉のりトッピング～」が完成し、箸で温玉を割ると、とろりとした黄身が溢れ出します。早速一口頬張ると、「パーフェクト。美味しい」と満足げな表情を浮かべました。
ヘルシーでありながら、しっかりとした味付けで満足感も得られる一品。日々の献立やダイエット中の食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・キャベツ 半玉
・豚バラ肉 50g
・キムチ（辛くないもの） 50g
・納豆 1パック
・温玉 1個
・のり 適量
＜調味料＞
・酒 大さじ1/2
・みりん 大さじ2
・白だし 大さじ1
・鶏ガラ 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・ごま 小さじ1
・鷹の爪 小さじ1（小さじ半分でも可）
［作り方］
1. フライパンにキャベツを入れ、酒、みりん、白だし、鶏ガラ、ごま油、ごま、鷹の爪を加える。
2. その上に豚バラ肉をきれいに敷き詰める。
3. 蓋をして火にかけ、豚肉に火が通るまで蒸し焼きにする。
4. 蓋を開け、全体をなじませるようにしっかりと混ぜ合わせる。
5. キムチを加え、さらに混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、納豆、温玉、のりをトッピングして完成。
動画は、フライパンにたっぷりのキャベツを入れ、酒やみりんなどの調味料を加えるところからスタート。その上に豚バラ肉を重ならないように広げ、「綺麗にこの敷き詰めていく感じをぜひ楽しんでください」とアドバイスを送ります。蓋をして蒸し焼きにした後、全体を混ぜ合わせ、辛くないキムチを投入。「どんどん豚キムっぽくなってきましたね」と、食欲をそそる仕上がりになっていきます。
お皿に盛り付けた後は、納豆1パック、温玉、海苔をトッピング。「キャベツ豚キム ～納豆温玉のりトッピング～」が完成し、箸で温玉を割ると、とろりとした黄身が溢れ出します。早速一口頬張ると、「パーフェクト。美味しい」と満足げな表情を浮かべました。
ヘルシーでありながら、しっかりとした味付けで満足感も得られる一品。日々の献立やダイエット中の食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・キャベツ 半玉
・豚バラ肉 50g
・キムチ（辛くないもの） 50g
・納豆 1パック
・温玉 1個
・のり 適量
＜調味料＞
・酒 大さじ1/2
・みりん 大さじ2
・白だし 大さじ1
・鶏ガラ 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・ごま 小さじ1
・鷹の爪 小さじ1（小さじ半分でも可）
［作り方］
1. フライパンにキャベツを入れ、酒、みりん、白だし、鶏ガラ、ごま油、ごま、鷹の爪を加える。
2. その上に豚バラ肉をきれいに敷き詰める。
3. 蓋をして火にかけ、豚肉に火が通るまで蒸し焼きにする。
4. 蓋を開け、全体をなじませるようにしっかりと混ぜ合わせる。
5. キムチを加え、さらに混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、納豆、温玉、のりをトッピングして完成。
YouTubeの動画内容
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