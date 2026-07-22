【1食98円・56kcal】火を使わず袋で揉むだけ！限界ズボラでも作れる夏にぴったりのダイエットレシピ

1食85kcalで約150円！火を使わず「切って混ぜるだけ」で作れる極上の夏野菜ダイエット飯

火も包丁も不要で1食84円！「市販のサラダが買えなくなる」神コスパの漬け浸し