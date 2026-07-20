まさかの90＋３分に痛恨の退場…アルゼンチン主力MFが２枚目イエローカード。延長戦へ、数的不利の大ピンチ【W杯決勝】
現地７月19日に行なわれた北中米ワールドカップ決勝で、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦。０−０のまま迎えた終盤、アルゼンチンに痛恨の退場者が出る波乱の展開となった。
前半は両チームとも慎重な立ち上がり。時間の経過とともにスペインがボールを握って攻勢を強めたものの、アルゼンチンも粘り強い守備で対抗。一方のアルゼンチンもなかなかシュートまで持ち込めず、一進一退の攻防が続いた。
後半終盤にかけてもスペインが押し込む時間帯が続くなか、アクシデントが起きた。
90＋３分、ルーズボールに反応したスペインDFパウ・クバルシへ、アルゼンチンMFエンソ・フェルナンデスが激しくプレッシャーをかけた際、足が相手に入ってしまい、クバルシはピッチに倒れ込む。
主審はこのプレーにイエローカードを提示。エンソ・フェルナンデスにとってはこの日２枚目の警告となり、レッドカードが示されて退場処分となった。
数的不利となったアルゼンチンだったが、そのまま失点を許さず、試合は０−０で90分を終了。ゲームの行方は延長戦へ持ち越された。
アルゼンチンは延長戦を10人で戦わなければならない厳しい状況に追い込まれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前半は両チームとも慎重な立ち上がり。時間の経過とともにスペインがボールを握って攻勢を強めたものの、アルゼンチンも粘り強い守備で対抗。一方のアルゼンチンもなかなかシュートまで持ち込めず、一進一退の攻防が続いた。
後半終盤にかけてもスペインが押し込む時間帯が続くなか、アクシデントが起きた。
90＋３分、ルーズボールに反応したスペインDFパウ・クバルシへ、アルゼンチンMFエンソ・フェルナンデスが激しくプレッシャーをかけた際、足が相手に入ってしまい、クバルシはピッチに倒れ込む。
主審はこのプレーにイエローカードを提示。エンソ・フェルナンデスにとってはこの日２枚目の警告となり、レッドカードが示されて退場処分となった。
数的不利となったアルゼンチンだったが、そのまま失点を許さず、試合は０−０で90分を終了。ゲームの行方は延長戦へ持ち越された。
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