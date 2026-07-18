滋賀県守山市で18日、コンビニエンスストアで70歳の男性が運転する乗用車が、店に入ろうとしていた女子中学生をはね、そのまま一緒に店の中へ突っ込みました。女子中学生は軽傷です。

【写真を見る】コンビニに女子中学生もろとも車突っ込む 運転の70歳男性「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」 女子中学生はガラスの破片で肩など出血も軽傷 滋賀・守山市

18日午後1時半すぎ、守山市水保町のコンビニで「車が店に突っ込んだ。けが人がいます」と店員から警察に通報がありました。

警察によりますと、70歳の男性が車を駐車場に止めようとした際、前向きで店に突っ込み、店に入ろうとしていた中学3年の女子生徒（14）をはねたということです。

女子生徒は衝撃で店のガラスを突き破り、右肩などにガラスの破片が当たって出血したほか、右足の痛みを訴えて病院に搬送されました。意識はあり、軽傷です。

車を運転していた男性は警察の聞き取りに対し「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話しているということです。

警察は事故の状況を詳しく調べています。