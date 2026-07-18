フランス代表に不協和音。敗れたスペイン戦での“内部分裂”を仏大手紙が伝える「デンベレの発言がチームメイトの反感を買った」【W杯】
現地７月14日に開催された北中米ワールドカップの準決勝で、フランスはスペイン代表に０−２で敗戦。３大会連続の決勝進出とはならなかった。
フランス大手紙『L'Équipe』によれば、そのスペイン戦で選手間の意見の食い違いが発生していたようだ。
フランスが1点ビハインドで前半を終えたなか、ハーフタイムにFWウスマンヌ・デンベレが、守備時のプレッシングで連係が取れていないことを指摘。しかし、この発言が一部のチームメイトの反感を買ったという。
記事では「チームメイトは、デンベレは自分が窮地に陥った時だけ声を荒げ、それ以外の場合はそうした姿勢を見せないと感じていた」伝えている。
フランスは現地18日にイングランド代表との３位決定戦を控える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フランス大手紙『L'Équipe』によれば、そのスペイン戦で選手間の意見の食い違いが発生していたようだ。
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