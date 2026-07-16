今夏の去就が注目されている佐野。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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　マインツに所属する日本代表MF佐野海舟の獲得に向けて、プレミアリーグの超名門リバプールが本腰を入れているようだ。リバプール専門メディア『LIVERPOOL.COM』が伝えた。

　この25歳は2024年にマインツに移籍して、加入直後から主力としてプレー。昨季はリーグ戦全試合にスタメン出場した。

　また、現在開催中の北中米ワールドカップでは４試合中３試合に先発して、いずれもフル出場。決勝トーナメント１回戦ではブラジル相手に先制ゴールを挙げるなどハイパフォーマンスを披露した。
 
　そんな佐野について同メディアは、独大手紙『Bild』の報道をもとに、「リバプールは、わずか２年前にマインツが250万ユーロ（約４億6000万円）で獲得したワールドカップのスター選手に6000万ユーロ（約111億円）を支払う用意があると報じられている」と伝える。

「サノは、その精力的なプレーと守備センスで称賛を集めている。これらは、昨シーズン、リバプールが中盤で切実に必要としていた２つの要素だ」

　果たして、南野拓実遠藤航に続く日本人３人目のリバプール移籍は実現するのか。今後の動向に注目が集まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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