ジャッジ、ベッツらに続き4人目…村上に加わった“勲章”

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が13日（日本時間14日）、オールスターゲーム前日に行われたホームランダービーに出場した。20スイング中、9本の柵越えを披露。準決勝進出は逃したが、力強いスイングで快音を連発した。この日、村上のジョーダン・ブランド加入も決定。スター選手の仲間入りを果たした。

スニーカー専門メディア「スニーカーニュース」は13日（同14日）、インスタグラムを更新。「ホワイトソックスのムネタカ・ムラカミが正式にジョーダン・ブランドに加入！ 日本人スラッガーはホームランダービーで Air Jordan 3 “True Blue”スパイクを履いて出場する」と、新作スパイクでの出場を予告した。

大谷翔平投手以来、日本人選手2人目の出場となったホームランダービーで、村上は快音を連発。最長466フィート（約142メートル）をマークするなど、ジョーダンのスパイクとともに9本のアーチを届けた。

同メディアによると、メジャー球界でジョーダンブランドと契約を結んでいるのは、村上のほか、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）、ムーキー・ベッツ（ドジャース）、エリー・デラクルーズ（レッズ）の4人のみ。村上はメジャー1年目から“スター選手”の仲間入りとなった。

村上は同メディアを通してコメントを発表。「ジョーダンブランドに加入するという夢が叶いました。Jumpmanは、偉大さ、自信、そして限界を超えることを象徴しています。その価値観はキャリアを通じて私にインスパイアを与え続けました。世界最高のアスリートの一員として（ジョーダン・）ファミリーに加われることは大変名誉なことです。ジョーダン・ブランドの一員として、次世代の為に球界の発展を手助けできることに興奮しています」と喜びの声を届けた。

また、村上が履いていたスパイクが14日（同15日）に205ドル（約3万3300円）で、Air Jordan 3 Retroも18日（同19日）に発売されることも発表された。村上のオールスターゲーム出場をきっかけに、一気に話題となりそうだ。（Full-Count編集部）