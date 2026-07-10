先月（6月）、岡山県北部の真庭市で、夜道を一人で歩いている高齢男性を発見し、警察署に送り届けたとして、男子大学生に警察から感謝状が贈られました。

【地図】真庭市と倉敷市の位置関係は？【大学生に感謝状】

大学生が高齢男性に声をかけたところ、「5時間くらい歩いている」と答えたことから、とっさの判断で高齢男性を車に乗せ、警察に送り届けたということです。

男性を発見したのは午後9時半

感謝状を贈られたのは、倉敷市の大学に通う岡本真嗣さん（18）です。



岡本さんは、先月9日午後9時半ごろ、真庭市の道路を車で走行中、徘徊しているようにみえる高齢男性を発見し、声をかけたといいます。

すると、男性が「どこかで車が脱輪した」「5時間くらい歩いている」と話したため、岡本さんは、自分の車に男性を乗せて保護しました。

岡本さんの「とっさの判断」が男性を救った

岡本さんは、当時の心境をこう語っています。



「街灯もない暗い中を歩いていたので（おかしいと思った）。

車に乗せようと思ったのは、このままでは危ないと思ったから」

真庭市から倉敷にUターン

岡本さんは、倉敷市から真庭市に出かけていましたが、男性の住まいが倉敷市だということがわかり、そのままUターンして、倉敷警察署に男性を送り届けました。

男性が見つかったのは、真庭市西原のJR美作落合駅から数キロの地点で、倉敷警察署までは、約70キロあります。

岡本さんは、1時間以上かけて倉敷警察署に男性を送り届け、その後、男性は無事に帰宅したということです。

男性は車が脱輪した地点から約10キロ歩いていた

その後の警察の調べで、男性が乗っていた車は、発見された場所から約10キロ離れた地点で見つかったということです。



岡本さんは、



「Uターンしようと思ったのは、脱輪や5時間歩いたなどの話を聞いてかわいそうだと思い、倉敷に住んでいるので、送ろうと思った。



真庭の友人のところに行った後、実家に戻るところだった。現場は暗く、人通りも無かった。人助けのため頑張ったことが認められた感じがしてうれしい」



と話しています。