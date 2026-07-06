銅の値段は3.4倍に

普段見慣れている10円玉は、銅と亜鉛、スズの合金（青銅）でできている。金属大手「JX金属」などが発表しているレートから計算すると、6月中旬時点で原料価格の合計は約10.4円。つまり、額面を超えてしまっているのだ。大きな原因は10円玉の95％を占める銅価格の上昇である。

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実際、ここ10年で銅の値段は3.4倍にもなっている。10円玉だけではない。銅と亜鉛の合金である5円玉もすでに原料価格が5円を上回り、1円玉もアルミ価格が額面に迫っている。

日本貴金属マーケット協会の池水雄一氏によると、

「通貨の歴史を振り返れば原材料の金属がコインの額面を超えてしまうことは往々にしてあります。身近な例を挙げると1986年に発行された天皇在位60周年金貨は、額面が10万円ですが、使われている金が20グラムあることから、地金としての価値は、現在40万円以上になるのです。銅は非鉄というカテゴリーに分類され、貴金属より非常に安かったことから10円玉の材料として採用されたのですが、やはり同じことが起きたというわけです」

10円玉の原価が……

メルティングポイント

銅の値上がりの背景にあるのは、近年の工業需要だ。EVの材料やデータセンターで使われる電子部品が増えているのはご存知の通り。

一方で、銅はすぐに供給が増やせない。採掘可能な鉱山はほとんど開発されており、新たな銅鉱山は簡単には見つからないからだ。

そんなわけで、10円玉の原料価格が額面を超える状態はしばらく続きそうだが、心配なのは溶かして売却すれば儲かる価格「メルティングポイント」だという。

国内で硬貨をつぶしたり溶解することは法律（貨幣損傷等取締法）で禁じられているが、海外で10円玉を溶かすことまでは止められない。採算が取れると判断されたら、買い占める投資家が登場するかもしれない。実際、1980年代には銀の含有量が60％ある100円玉（稲穂100円硬貨）が、米テキサス州の富豪に買い占められたという事例もある。

回収貨幣

電子マネーの普及で最近は使うことも少なくなったが、10円玉は70年以上、国民に親しまれてきた硬貨である。今後、材料や形の変更はあるのだろうか。

通貨のデザインや、使われる原材料を管轄している財務省に聞いてみると、

「貨幣を製造する原材料の大半は回収貨幣を使用しております。この回収貨幣とは、摩耗等の理由により市中から政府に戻ってきた貨幣のことです。そのため、貨幣の原材料となる非鉄金属の市中価格が上昇した場合にも、貨幣の製造原価に及ぼす影響は、限定的なものとなりますが、引き続き金属価格の動向を注視してまいります」（広報室）

新1万円札の次は「新10円玉」登場となるのだろうか。

「週刊新潮」2026年7月2日号 掲載