

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、カレーヌードルをスープカレーで煮込んだ「限界突破カレーヌードル」！

【写真】「限界突破カレーヌードル」のレシピ

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【今回の食材】

・カップヌードル カレー（日清食品） 1個

・レトルトスープカレー 1人前

・うまい棒チーズ味（やおきん） お好みで

野島 かなり昔に「特濃！ 限界突破チリトマト」っていう、カップヌードルのチリトマトをお湯じゃなくて煮込んだホールトマトで作るっていうバカレシピをやったの、覚えてますか？

助手 懐かしいッスね！ あれは作りにくかったけど、まさに極限までトマト感が凝縮されていて傑作だったッス！

野島 今度はそれをカレーヌードルで作ってみようかと。

助手 おお、トマトカレーッスか？ 味のバランスを調えるのが難しそうだけど、ハマったら絶対にウマいッスね！

野島 それはそう。でも、やっぱりカレーヌードルはカレーの濃厚さを限界突破させたいじゃない。ってことで、今回はお湯の代わりにスープカレーを使って作ってみますよ。

助手 そりゃ濃厚になるだろうけど、相変わらず味が濃くなりすぎるとか一切考えないストロングスタイルすぎるだろ！



（１）加熱！ レトルトのスープカレーを鍋に開けて加熱する。温まったら具材を取り出し、スープはさらに加熱。しっかりかき混ぜながら煮立たせよう。焦げつかないように注意すること







（２）注ぐ！ カップヌードル カレーを開封し、（１）のスープのみを注いで3分待つ。注ぎにくい場合はカップを握って軽く麺を砕き、隙間をつくるとよい。スープが足りない場合は熱湯を足そう





野島 まあ濃すぎたらお湯で薄めればいいだけの話ですから。ってことで、早速レトルトのスープカレーを温めますよ。これはカップ麺を戻すのに使うので、鍋に移してグツグツと完全に煮立たせましょう。そして、スープカレーの具材を取り出し、スープだけをカレーヌードルに注いでいきます。

助手 うおっ、やっぱり水とは違うからか、カップの中まで全然入っていかないんですけど！



（３）盛る！ 3分後、全体をよくかき混ぜて粉末スープを溶かしたら、スープカレーの具材を盛りつけて完成。濃厚すぎてまぜそば状態となるので、お好みで熱湯を足して濃さを調整しよう







（４）完成！「限界突破カレーヌードル」





野島 そうしたらカップを外側から握って中身の麺を軽く砕きましょう。そうすると隙間が生まれて、スープが底のほうまで入っていきますよ。で、3分たったらよくかき混ぜ、スープカレーに入っていた具材を盛りつけたら完成です！

助手 これ、スープが濃厚化しすぎて、もはやまぜそば状態になってるじゃねえか！

野島 カレースープって極限まで濃厚化させるとカレールーに戻るんですねえ......。まあ、食べてみてください！

助手 ワハハ！ マジでカレールーをそのままかじっているかのような味！ でも、口の中でうまみも猛烈に広がってくるし、スパイス感も強烈で爽快だし、素質は半端なく感じるッス！ ちょっと惜しいけど、やっぱり少しだけお湯も入れて薄めて、ギリギリのラインを探りながら食べるといいかも。



（５）カスタム！ さらに濃厚にしたい場合や、お湯で薄めすぎてしまった場合、味変をしたいときはうまい棒のチーズ味がオススメ。溶かせばスープの濃厚度アップ、ディップしてもウマい！





野島 ラーメンに寄せたいなら仕方ないですね。さらにカスタムするにはうまい棒チーズ味がオススメですよ。スープをつけて食べてもウマいし、溶かしてまた濃厚化させてもウマい！

助手 カレーヌードルを変幻自在にカスタムしすぎだろ！

撮影／野島慎一郎