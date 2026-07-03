シンガーソングライターの椎名林檎（47）と経済学者でタレントの成田悠輔（40）の交際が報じられた。「FRIDAY」7月17・24日合併号が《音界の女王と知のカリスマ──異色の“超ビッグカップル”が人知れず愛を育んでいた》の見出しで親密デート現場をスクープした。

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同誌によると、5月下旬の夜、東京・南青山のジャズライブレストラン「ブルーノート東京」でキューバ出身のジャズ・トランペット奏者アルトゥーロ・サンドバル（76）のライブを鑑賞。その後寄り添い合いながら会場から出てくると、予約していたと見られるハイヤーに乗って、椎名の自宅マンションへ消えていったという。

交際のきっかけは、2025年12月発売の月刊「文藝春秋」での対談「成田悠輔の聞かれちゃいけない話」らしい。本人たちが認めたわけではないが、ネットでは《異色すぎる組み合わせ》《笑った》《あり得ない》といった驚きから、《本人たち隠す気なさそう》《結婚するんじゃ？》などの感想が多数あがり、盛り上がっている。

「椎名さんは1999年のデビューアルバム『無罪モラトリアム』がミリオンヒット、続く2000年のセカンドアルバム『勝訴ストリップ』がダブルミリオンというレジェンドにして、NHK紅白歌合戦にソロとバンドで計11回出場の国民的アーティスト。かたや成田さんは東大経済学部卒でMIT（米マサチューセッツ工科大）博士、イェール大助教授などを歴任のインテリで『令和の天才経済学者』などと呼ばれ、起業家や気鋭のコメンテーターとしても知られる。交際が事実であれば、ビッグカップルであるのは間違いないでしょう」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「椎名さんは過去に略奪婚や離婚を報じられ、3人の子どもを持つ『アーティストママ』。現在は映像ディレクターのパートナーと事実婚とみられます。成田さんは大学時代に結婚した妻がいて、別居しているそうですけど、既婚者とみられ、マスコミからは不倫疑惑の文脈で注目されている。お2人とも、あまり私生活を明かさないタイプですが、今回の報道に対しては何らかの対応を求められると思います」（同）

■「日の丸」「ニッポン」少子高齢化問題などでも共鳴か

仕事でも相思相愛のようで、椎名は代表取締役を務める芸能・音楽事務所「有限会社 黒猫堂」の公式サイトを5月27日に更新し、成田氏のマネジメントを行うことを発表している。

「2人は思想的にも共鳴していると見られ、対談では『日の丸』『ニッポン』などをテーマに盛り上がっていた。成田氏は少子高齢化問題に対して、高齢者の集団自決という持論を展開したこともあり、マネジメント発表では、椎名ファンから落胆の声もあがったと一部で報じられていましたね」（芸能プロ関係者）

関係の複雑さ、思想と、いわくつきのカップルとしても、注目されそうだ。

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それすなわち、自分自身が成長したということか。関連記事【もっと読む】椎名林檎「若い時に書いた歌詞の内容が恥ずかしい」と絶句…吉川晃司も過去に複雑心境を吐露…では、椎名林檎らの複雑心境について伝えている。