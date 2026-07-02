7月1日、ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で共演した女優・橋本愛と俳優・佐藤二朗の間に “ハラスメントトラブル” が起きていたことが『文春オンライン』に報じられた。

「『夫婦別姓刑事』でW主演を務めた2人は、実は夫婦であることを隠しながら事件に立ち向かう刑事役で共演。『文春オンライン』の記事では、《橋本愛（30）が号泣した佐藤二朗（57）の“爆弾ハラスメント”「彼女の楽屋に乗り込み…」「発端はボディタッチ」》というタイトルで、2人の間にトラブルがあったことが報じられています」（芸能担当記者）

夫婦役まで演じた2人のトラブルに、Xでは衝撃を受ける声が続出。だが、視聴者のなかには、心当たりがある者もいたようだ。

《番宣番組に橋本愛が不自然なくらい出なかったの、そういうことだったの？》

《佐藤二朗ガチ勢としては心当たりあり過ぎるんだよな……。ぽかぽか橋本愛キャンセル、ネプリーグ佐藤二朗欠席、公式オフショ少ない》

振り返ってみれば、たしかにおかしな点はいくつか見受けられた。

「『夫婦別姓刑事』の公式Xでは、放送日の前後に撮影中のオフショットが投稿されていましたが、橋本さんと佐藤さんのみの2ショットはあまり見られませんでした。

6月23日、最終回を記念して投稿されたショットは、舞台となった結婚式場で撮影されていたのですが、2人は長椅子の両端に座り、かなり距離感を感じさせる絵面でした。あの異様な距離感は、いま思えば、出演者本人たちの心の距離感が出てしまったのかもしれません」（同前）

さらに指摘されたのは、番宣での共演の少なさだった。4月6日、「新火9ドラマチーム」として『ネプリーグ』（フジテレビ系）に出演予定だった佐藤は、のどの痛みで急遽欠席。橋本と坂東彌十郎、月島琉衣のみの出演となった。

また、4月14日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）では、ドラマ放送日初日にもかかわらず、橋本がのどの痛みと体調不良で欠席することに。この日は、もともと橋本と佐藤の2人で出演することになっていたが、佐藤のみが登場している。報道があったいまとなっては、まるで互いに共演を避けているような動きにも見える。

報道後、佐藤は自身のXを更新し、以下のように投稿した。

《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。僕は撮影中、何度も「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき」と訴えました。もっと早く決断するべきでした。数々の「ほんとうのこと」が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります。佐藤二朗》

はたして真相は……。