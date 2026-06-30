「日本は最悪の試合をした」ブラジルに惜敗…元セレソンMFが森保ジャパンに厳しい指摘！「監督は臆病者だ」「チーム全員を…」【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦でブラジル代表と対戦。激闘の末に１−２で敗れた。
開始早々からゲームの主導権を握られた日本。それでも29分に先制する。ピッチ中央付近で相手のパスをカットした佐野海舟がそのままゴール前まで持ち上がり、右足のシュートをゴール左に決めた。
しかし後半、ブラジルの猛攻を受けると、56分にカゼミーロにヘディングシュートを決められて同点弾を献上。さらに90＋６分にはガブリエウ・マルチネッリに勝ち越し弾を奪われた。
ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、元セレソンのMFフェリペ・メロは、「ブラジルが勝ち、ピッチ上でもブラジルの方が優れていた」とこの試合を評価する。
「俺がブラジルの勝率は75パーセントだと言っていた通りになった。日本は最悪の試合をした。彼らは我々を『これがブラジルなのか』と見ていた。日本の監督は臆病者だ。チームを守備に回らせ、全員を後ろに配置した。追いつかれるのは時間の問題だった。（カルロ・）アンチェロッティは格の違いを証明した」
森保ジャパンの戦い方に厳しい言葉を投げかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
開始早々からゲームの主導権を握られた日本。それでも29分に先制する。ピッチ中央付近で相手のパスをカットした佐野海舟がそのままゴール前まで持ち上がり、右足のシュートをゴール左に決めた。
しかし後半、ブラジルの猛攻を受けると、56分にカゼミーロにヘディングシュートを決められて同点弾を献上。さらに90＋６分にはガブリエウ・マルチネッリに勝ち越し弾を奪われた。
ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、元セレソンのMFフェリペ・メロは、「ブラジルが勝ち、ピッチ上でもブラジルの方が優れていた」とこの試合を評価する。
森保ジャパンの戦い方に厳しい言葉を投げかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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